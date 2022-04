7 lépés, ami fiatalon tartja a testet és a lelket is (x)

„Persze, ezt sokkal könnyebb mondani, mint tenni érte” – gondolhatják sokan. Most azonban megmutatjuk, hogy néhány egyszerű – és ráadásul kellemes – lépéssel igenis sokat tehetünk azért, hogy még hosszú éveken át fittek maradjunk, minden szempontból.

Őrizd meg a fiatalságod 7 lépésben!

Amint elérjük a középkort, mindannyian elkezdünk azon gondolkodni, hogy mit tehetünk azért, hogy minél hosszabb ideig megőrizhessük a fiatalságunkat. Ez pedig egy teljesen természetes reakció! Így most abban szeretnénk segíteni, hogy ezt viszonylag egyszerűen és egyben kellemesen érhessük el!

Időtöltés a fiatalokkal

Ismert jelenség, hogy ha egy adott társaságban sok időt töltünk, akkor valamilyen szinten asszimilálódunk hozzájuk. Éppen ezért, ha sok időt töltünk fiatalok, gyerekek társaságában, akkor hosszabban megmaradhat testünk és lelkünk vitalitása. Ebben szerepet játszhat az, hogy a kisebbek szinte állandó mozgást és figyelmet igényelnek, de az is, hogy átragad ránk a gyermeki lelkület. Azaz: ha következőre megkér valaki, hogy vigyázzunk egy délutánt a gyerekeire, mondjuk rögtön igent!

Maradjunk mozgásban!

Fontos, hogy ne ragadjunk bent a négy fal között. Természetes, hogy a kor előrehaladtával a mozgás nehezebbé válik, a térd kopásos megbetegedése esetén akár térdprotézis beépítése is szükségessé válhat – ez lehetővé teszi, hogy újra könnyebben mozoghassunk. Így beiktathatunk egy-egy könnyű sétát nap közben vagy szervezhetünk családi kirándulásokat is. Ez utóbbi a fent említettek miatt is különösen jót tesz!

Játsszunk!

Legyen szó kirakósról vagy társasjátékról, ne mondjuk nemet! Ezek ugyanis nemcsak felidézik a gyermeki évek játékkal töltött óráit, de még az agyunkat is megtornáztatják! Emellett a szókirakó, a sudoku és egyéb rejtvények is jót tesznek az elmének.

Legyünk kíváncsiak!

Mindegy, hogy mennyi idős az ember, biztosan rengeteg olyan dolog van, amit még nem tud, amit még nem látott. Járjunk rendszeresen múzeumba, olvassunk, nézzünk dokumentumfilmeket – a lényeg, hogy érdeklődjünk! Ilyen és hasonló mentális stimulációk mellett a kognitív leépülés nem tud rajtunk kifogni.

Mindennap egy alma…

…vagy inkább kettő?! A régi mondás úgy tartja, hogy mindennap egy alma, az orvost távol tartja. De egy új kutatás szerint még jobb, ha többet fogyasztunk belőle, és eszünk még mellé spárgát vagy megiszunk egy pohár bort – esetleg mindhárom. Ezeknek igen magas a kvercetin-tartalma. Ez egy olyan flavonoid, ami meghosszabbíthatja az egészségesen, mindenféle betegségek nélkül leélt éveket.

A zene öröme

A zenehallgatás egy dolog, de egészen más az, ha mi magunk alkotunk zenét. Éljük át újra az általános iskolai vagy gimnáziumi emlékeket azzal, hogy elkezdünk játszani valamilyen hangszeren! Feléleszthetjük a korábban tanultakat vagy belekezdhetünk valami teljesen újba is. Az ilyen jellegű tapasztalások javítják a figyelmet, a memóriát és a problémamegoldó-készséget is.

Hagyjuk a megbánást!

Egy új tanulmányban idegtudósok mutattak rá, hogy az egészséges felnőttek agyában a cinguláris kéreg aktívabb, mint a depresszívek agyában. A cinguláris réteg pedig az agy azon része, ami a megbánás érzésének kontrolálásáért felelős. Ez alapján arra jutottak, hogy fiatalabb korban a megbánás pozitív dolog lehet, hiszen ez által is változunk, fejlődik a személyiségünk – idősebb korban azonban már csak lehúz minket.

A lista folytatódik

Ezt a listát természetesen még sokáig folytathatnánk, hiszen tényleg rengeteg módszer van arra, hogy sokáig frissek maradhassunk mind testileg, mind lelkileg. Az aktív agymunka és a térdprotézis mellett szedhetünk étrendkiegészítőket, amelyek támogatják az agyat, de az is pozitívan hathat, ha rendszeres közösségi életet élünk. Az egyik legfontosabb dolog ugyanis az, hogy ne legyünk restek gyűjteni az ingereket nap mint nap! Ha így teszünk, és a fenti tippek közül még néhányat beépítünk az életünkbe, garantáltan hosszabb ideig élvezhetjük a fiatalság előnyeit.