Mit kezdjünk a lakásban lévő felesleges apróságainkkal? (x)

Emlékek, ajándékba kapott bigyók, és a többi

Mindenkinek akadnak olyan apróságai, amikhez kellemes emlékeket társít, azonban nagyon sokszor ezek nem igazán illenek bele lakásunk enteriőrjébe. Ezeket nem szívesen tesszük, temetjük el a szekrény mélyére, a kidobásuk pedig szóba sem jöhet. Mégis akad rá mód, hogy látványos díszítőelemmé avanzsáljuk apróságainkat a lakásban. Készíthetünk belőlük ugyanis montázst vagy akár emlékfalat is. Az előbbihez csupán egy nagyobb képkeretre van szükségünk, míg utóbbi csupán némi szabad falfelületet igényel. Így egyszerűen egységesíthetjük csecsebecséinket, hogy stílusosan mutassanak a lakásban.

Emlékszobrok készítése

Talán a kifejezés furcsának tűnhet, ám lakberendezési körökben nagyon is ismert. A számunkra szép emlékeket idéző Kinder-figurákból, kitűzőkből, medálokból és egyéb apróságokból egyszerűen készíthetünk szobrokat vagy képkereteket. Akár stílusos éjjeli lámpát is összedobhatunk belőlük. Ezek egyesével lehet, hogy nem illenek a lakásunk dizájnjába, ám egy ilyen kreatív műalkotásként még javíthatják is azt.

Emlékdobozok és albumborítók

Szeretett emléktárgyaink közt jócskán akadhatnak különféle papírok is, amiktől nem szívesen válunk meg. Ezek között lehet az első randinkon megvásárolt mozijegy, egy adott esküvői meghívó vagy egy emlékezetes nyaralás belépője. Ezeket viszont összegyűjthetjük egy direkt erre a célra szentelt dobozba, vagy akár kedvenc fotóalbumunk borítóját is feldobhatjuk velük. Sőt, akár tematika szerint rendezve, különféle kollázsokat is létrehozhatunk belőlük. Az Alza oldalán például dobozokból és mutatós albumokból is igazán széles választékkal találkozhatunk, amiből legkedvesebb emlékeinkhez méltó darabokat válogathatunk.