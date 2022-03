A szépség a részletekben rejtőzik (x)

Bármerre járunk a világban, a programunk egyik fix pontja a város nevezetes építményeinek megtekintése. És ez igaz Magyarországra is, mert csodák nálunk is vannak. Nem kell az ókorig visszamenni, hiszen akár csak az elmúlt 100-200 évben is készültek az országban bámulatra méltó építészeti csodák. És hiba, ha csak azt nézzük, ami közvetlenül a szemünk elé tárul, mert ha figyelmesebbek vagyunk, kiderül, a szépség ott van a részletekben. Ebből a szempontból is érdemes Budapest három nevezetes timpanonját alaposan szemügyre venni.

Mielőtt valaki belépne a Nemzeti Múzeumba, vessen egy pillantást bejárat feletti timpanonra, ahol természetes testtartással hat női és egy férfialak látható! Balról jobbra: a Dráva, a Művészet, a Tudomány, középen Pannónia, aki babérkoszorút nyújt mindkét oldalnak, majd a Történelem, a Hírnév és végül a Duna allegorikus alakja.

Szemügyre vette már a Nemzeti Múzeum épületét? Fotó: Magyar Turisztikai Ügynökség

Nevezetes a Szent István-bazilika timpanonja is a magyar szentek és Szent Lipót hódolata a Madonna és a kis Jézus előtt címmel. Középen látható Szűz Mária a kisded Jézussal, mellette jobb kézről Szent István királyunk koronával a fején, és Szent Imre, valamint Szent László karddal, és Szent Lipót is a korábbi lipótvárosi plébánia-templommal a kezében.

A Bazilikához is érdemes ellátogatni Fotó: AFP

A Hősök terén álló Műcsarnok leglátványosabb dísze is egy, az egész építményt betetőző, az oszlopok tetejére támaszkodó timpanon. A távolról festménynek tűnő jelenet apró négyzet alakú üveglapokból áll össze. Közepén Szent István alakja látható széttárt karokkal, fején a Szent Koronával. Testén sárgás-narancssárga bő ruha, amire félkör alakú vörös köpenyt terítettek, és amelynek szegélyét aprólékos hímzés fedi. Bal oldalánál apácák és fiatal nők láthatók, akik kezükben a Koronázási palástot tartják. Szent István jobb kezénél egy fiatal férfi térdel, kezében tartva egy épület tervrajzát, mögötte pedig az épület makettje látható. A makett mögött fehér hajú, hosszú szakállú idős férfi áll, a mellette koronát viselő fiatal fiú valószínűleg Szent István fia, Szent Imre. Az egész kép hátterét aranyszínű mozaikkockák alkotják, ezzel szinte beragyogják a jelenetet.

Ha a Hősök terén jár, ne hagyja ki a Műcsarnokot! Fotó: Róka László

A cikk létrejöttét a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatta.