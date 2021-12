Válj te is karácsonyi angyallá az ÁRKÁD segítségével! (x)

A budapesti bevásárlóközpont hisz abban, hogy szeretteink öröme számunkra is boldogságot okoz. Az ÁRKÁD több pontján elhelyezett Szeretetpostaládákba ezért idén is várják a vásárlók leveleit, melyekben megírják, mivel lepnék meg szeretteiket, családtagjaikat, hogy a leginkább szívhezszóló kívánságok közül többet is valóra váltsanak.