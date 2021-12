A Dal 2022 – Januártól újra a Dunán! (x)

A műfajában egyedülálló dalválasztóban idén is 40 produkció versenyez azért, hogy elnyerhesse „Az Év Dala 2022” címet. Sok újdonság várja a zenészeket és a Duna Televízió nézőit: a dalok minden adásban élőben mutatkoznak be, az akusztikus feldolgozások mellett szimfonikus változatban is hallhatók lesznek a döntőben a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretében. Az eseményeket nemcsak a Duna Televízióban, hanem A Dal hivatalos közösségi oldalain is érdemes követni!

A Dal 2022 élő adásaiba jutott 40 produkció:

Andelic Jonathan - Elhiszem még

Audioshake - Influencer

BariLaci - Elsétáltál

Detti - Mihez Kezdjek

Ekanem - Hideg szél

Erdős Fruzsi - Azt beszélik

Fóris Rita - Olyan szép

GRETA - Igazi kincs

Gubik Petra - Ez van, ez!

Heatlie - Hideg fény

Hegedűs Bori és Tempfli Erik - Anya

Ketch feat. Pink Edvárd - Börtön

Kies - Nem félek

Kijube - Holnap majd elhiszem

Kontraszt - Éberálom

Majoros Csenge - Földöntúli szerelem

MattSet - Most vagy soha

Medroy - Hol a helyem

Napfonat - Mint a zápor

Nova Prospect - Utolsókból elsők

Nyári Aliz - Félóra nyár

Ocho Macho - Lazulj bele

Oláh Ibolya - Nem adom el

Pádár Szilvia - Kismadár

Palágyi Ildikó - Pillangó

Pankastic! - Hosszú volt a nyár

Phoenix RT – Levegőt!

Pink & The Panthers - Fényes Galaxisok

Prove - Karambol

Ruby Harlem & Roy - Még ma este

Sándor Szofi - 21 Gramm

Solére - Másért

Stage Dives - Bipoláris Egyensúly

Subtones - Nem segít más

Swing à la Django feat. Koszika - Utazás

SwingGirls feat. Niko - Nagy a szívem

The Easy Babies - Szerelem

The Sharonz - Szép más világ

Third Planet - Táncol a Világ

Ya Ou - Zsákutca

A Dal 2022 házigazdái: Rókusfalvy Lili és Király Viktor

A műfaji sokszínűségéről is híres, élő dalverseny új műsorvezető párossal folytatódik: A Dal 2022 házigazdái Rókusfalvy Lili és Király Viktor lesznek. Mindkettőjük otthonosan mozog az élő show világában. Rókusfalvy Lili korábban már vezette a műsort, Király Viktor pedig többször bizonyított benne versenyzőként.

Slágergyárosok a zsűriben

A Dal 11. évadában megújult zsűri értékeli az élő show-ba jutott 40 produkciót: Mező Misi és Ferenczi György párosa mellé csatlakozik az aranytorkú énekesnő, Wolf Kati, valamint a rockabilly zene magyar nagykövete, Egri Péter, a Mystery Gang énekes-zenésze.

Kövesd A Dal 2022-t!

Légy a részese az eseményeknek az első pillanattól kezdve! Kövesd A Dal Facebook és Instagram-oldalát, és a két műsorvezető, Rókusfalvy Lili és Király Viktor közösségi média felületeit, melyeken időről időre meglepetések és exkluzív tartalmak várnak!