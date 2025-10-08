Igazán aljas módon reagált Magyar Péter Varga Judit esetleges visszatérésére

Gulyás Gergely egy videóban reagált arra a kérésre, hogy segítse Varga Judit visszatérését a közéletbe. A miniszterelnökséget vezető miniszter egy kérdezz-felelek üzenetben válaszolt: „Felolvastam, ezzel tudjuk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza”.

Fotó: Havran Zoltán

Varga Judit 2009 és 2018 között politikai tanácsadó volt az Európai Parlamentben, egy évvel később a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára lett. Orbán Viktor miniszterelnök korábban így nyilatkozott Varga Juditról: „Nekem személyes fájdalom is, másfelől óriási pazarlás az ország részéről, ritkán bukkan fel a politikában olyan született tehetség, mint amilyen Varga Judit volt. Öreg rókaként, ha szabad így fogalmaznom, nekem dolgom, hogy a tehetséget felismerjem. A Juditban miniszterelnöki képességek voltak”.

A korábbi tárcavezető visszatérése már csak azért is felkavarhatja a politikai állóvizet, mert Magyar Péter volt feleségéről van szó. Magyar Péter így reagált: „Ahogy korábban is elmondtam, nekem nincs beleszólásom abba, hogy a Fidesz kivel, milyen felállásban akarja elveszíteni a választást jövőre.