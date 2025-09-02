Már 100 partnerrel működik együtt a Díjnet – új funkció segíti a rendszeres civil adományozást

Az új AdományPlusz funkcióval a felhasználók mostantól civil szervezetek elektronikus hírleveleit is kezelhetik dijnet.hu fiókjukban, és egyidejűleg adományozhatnak is.
A Díjnet – a magyar e-számlafizetési piac meghatározó szereplőjeként – ezzel a Smart Target Kft.-vel közösen bevezetett újítással tovább bővíti az ügyintézés körét a társadalmi felelősségvállalás mentén. Az AdományPlusz szolgáltatás lényege, hogy a felhasználók feliratkozhatnak a Smart Target által létrehozott Együtt a Jóért Közösség brandhez csatlakozott 19 nonprofit szervezet közül a megismerni, támogatni kívánt társaságok hírleveleire. Ezek a hírlevelek az e-számlákhoz hasonlóan, elektronikus formában jelennek meg a dijnet.hu fiókban. A hírlevelekhez tartozó adományösszeg 1 000 és 500 000 forint között szabadon módosítható, a támogatás pedig bankkártyával, akár a havi közüzemi számlákkal együtt is befizethető.
„Azt szerettük volna elérni, hogy az adományozási lehetőség olyan természetes és integrált része legyen a Díjnet szolgáltatásainak, mint egy közüzemi számla befizetése” – emelte ki Deé Gergely, a Díjnet Zrt. vezérigazgatója. – „Az új funkció bevezetésével már száz partner kapcsolódik a Díjnethez, amely tovább erősíti a digitális platform sokoldalúságát és társadalmi hasznosságát.”
A Smart Target Kft. adatbázisában Együtt a Jóért Közösség brandet használóként szereplő civil szervezetek jellemzően negyedévente küldenek elektronikus hírlevelet, amelyek feliratkozás esetén a fizetendő számlák mellett jelennek meg a dijnet.hu-n. A felhasználók bármikor visszakereshetik ezeket, módosíthatják az adomány összegét, vagy leiratkozhatnak a további hírlevelekről. A rendszer nemcsak kényelmes és biztonságos, hanem környezetbarát alternatívát is nyújt a nyomtatott levelezéssel szemben.
A Díjnet népszerűségét jól jelzi, hogy működése során eddig több mint 100 millió elektronikus számlát mutatott be felhasználóinak, és évente 50 milliárd forint feletti elektronikus fizetési tranzakció zajlik a rendszerben. A szolgáltatás a dijnet.hu oldalon érhető el, és a regisztrált felhasználók az „Adományozás” menüpontban találják meg az új funkciókat.
