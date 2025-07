Orbán Viktor: a legtöbb helyen helyreállították az áramszolgáltatást

A hétfői súlyos vihar után a szakemberek egész éjszaka dolgoztak, így az áramszolgáltatást a legtöbb helyen sikerült helyreállítani, jelenleg 50-60 ezer háztartás van még áram nélkül - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon kedd délelőtt közzétett videójában.

Orbán Viktor Fotó: Facebook

A kormányfő elmondta, három területen okozott komoly fennakadásokat a közszolgáltatásokban a hétfői nagy kiterjedésű és súlyos vihar. Az egyik terület a közlekedés, ezt azonban Lázár János miniszter már hétfő este és éjszaka kezelte - jelentette be.

Hozzátette: a másik érintett terület a vízellátás rendszere, ez összefügg az elektromosáram-ellátással, a harmadik pedig éppen az áramszolgáltatás helyzete.

Voltak tegnap éjszaka nehéz pillanatok, egy adott időpontban volt 366 723 fogyasztó áram nélkül - tekintett vissza, figyelmeztetve: ez jóval több embert jelent.

Volt egy olyan baleset az Ócsa-Soroksár vonalon, amelyben több mint tíz traverz is kidőlt. Gondok voltak Baján, Kecskeméten, Szegeden, a Mátra és a Bükk tágabb térségében is, de itt egész éjszaka dolgoztak, az áramszolgáltatást a legtöbb helyen helyreállították - összegzett a miniszterelnök. A jelenlegi helyzetre kitérve elmondta: mintegy 50-60 ezer háztartás van most áram nélkül.

Találkoztam azokkal az emberekkel, akik a kár elhárításán dolgoznak. Elkötelezett emberek, egész éjszaka dolgoztak. A rendszer működtetése jó kezekben van, ki fogják javítani a hibákat

- hangsúlyozta Orbán Viktor.