Cooky reagált az őt ért online támadásokra: "Vállalom a felelősséget!"

Cooky neve mögött sokkal több rejtőzik, mint a rádiós figura, akit mindenki ismer. Egy erős, makacsul kitartó, ugyanakkor érzékeny ember, aki ritkán engedi meg magának, hogy gyengének lássák. Most őszintén beszélt arról, hogyan viseli a támadásokat és milyen módon kezeli a nehézségeket.

Cooky párja, Debóra mindig kirángatja a rossz hangulatból a dj-t (Fotó: Máté Krisztián)

Cooky nyíltan vállalja véleményét

Cooky, azaz Szelba Christian George mindig nyíltan vállalja a véleményét, de ennek sokszor ára van. A rengeteg pozitív komment mellett, negatív reakciókkal is meg kell küzdenie a népszerű dj-nek, de jól állja a sarat.

Cooky rendkívül boldog, hogy a hallgatók ők választották a legjobb dj-nek (Fotó: Végh István)

Magában oldja meg a problémáit

Cooky az év Rádió 1 DJ-je lett a hallgatók szavazatai alapján, amiért rendkívül hálás. Bevallotta, hogy bár ritkán kerül rossz passzba, ha mégis, azt senki nem fogja észrevenni rajta, hogy ne menjen a család kárára.

„Megoldom egyedül. Nem akarom, hogy a gyerekeim, vagy a párom azt lássák, hogy valami bajom van” – mesélte Cooky.

Cooky gyerekeit és feleségét helyezi első helyre, minden más utána jön (Fotó: Mediaworks archív)

Hozzátette, hogy nagyon nagy bajnak kell történnie, hogy segítségre legyen szüksége, de Cooky párja, Debóra mindenben támogatja.

Ha rossz passzban vagyok, nem mutatom senkinek, hanem leülök és magamban lerendezem. Édesanyám, mikor beteg volt nagyon, akkor igazán magam alatt voltam. Mondta a párom, hogy itt van két gyerek, szedd össze magad és teljesen igaza volt. Így segítjük egymást

– mondta a műsorvezető.

Könnyű rajta fogást találni

Meglepően őszintén beszélt arról is, milyen gyakran éri bántás amiatt, hogy nem tökéletesen beszél magyarul.

„Engem lehet bántani, hogy rosszul beszélek magyarul, vagy vicces a nevem. Nagyon könnyű támadófelület vagyok, annak, aki nem kedvel engem. Ha nyáron túlságosan lebarnulok, abba is mindig belekötnek” – mondta.

Cooky felesége, Szécsi Debóra mindenben a műsorvezető mellett áll (Fotó: Máté Krisztián)

Ugyanakkor nem is hagyja szó nélkül a jelenséget, és megvan a véleménye róla a műsorvezetőnek.

„Nehezen tudtam megtanulni magyarul, ezért sokszor kapok negatív véleményeket, de ezzel nem értek egyet. Ha arrogáns ember lennék és mondanék három csúnya szót, biztos megértenék amit mondok” – mesélte a Borsnak Cooky. Ez a félmondat pontosan megmutatja, mennyire tisztában van azzal, hogy valójában sosem a nyelv a probléma, hanem az, hogy mindig lesz, aki talál valamit, amibe bele lehet kötni.