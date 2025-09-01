Suzy 40 éves lett, de nem bánja: „Nem vagyok külsőre sem tökéletes, nem is szeretnék az lenni”

Királyvári Zsuzsanna Suzy augusztusban kerek születésnapot ünnepelt: 40 éves lett. A mulatós zene kiemelkedő alakja a Borsnak most elárulta, remekül érzi magát a bőrében, s bár mindig törekszik a többre, jobbra, azért nem elégedetlenkedik. Különben is, mint mondja: a 40 az új 30…

Suzy kerek szülinapot ünnepelt, de évekkel fiatalabbnak érzi magát (Fotó: Facebook / Királyvári Zsuzsanna)

„Ha lenne időgépem, akkor sem mennék vissza a múltba”

Suzy dalai javarészt a jókedvről, buliról szólnak, az ünneplés pedig az ő életében is fontos szerepet kap.

„A születésnapok mindig nagyon fontos események a családban, ezeket mindig együtt ünnepeljük. Pár évvel ezelőtt az egyik interjúban már szóba került a közelgő negyven, akkor egy picit féltem tőle és azzal vigasztaltam magamat, hogy a 40 az új 30. Most pedig, hogy túl is vagyok rajta, rájöttem, hogy ez nem közhely, hanem tényleg így van. Sőt, valahogyan most sokkal energikusabb, kiegyensúlyozottabb vagyok, mint a harmincas éveim elején, úgyhogy ha lenne egy időgépem, akkor sem mennék vissza a múltba. Az nagyon jó helyen van ott” – szögezte le a múltbeli eseményekre utalva.

„A családom mellett egyébként a legközelebbi barátaim is megleptek a Balatonon a szülinapomon, így hatalmas volt az boldogságom. Az öcsém, Andris és a felesége nyaraltak akkor épp, így ők most hiányoztak, de azóta velük is bepótoltuk a szülinapi bulit” – árulta el a Borsnak Suzy.

Az énekesnő remek formában van, kívül-belül jól érzi magát (Fotó: Facebook / Királyvári Zsuzsanna)

Suzy: „Hiszek a vonzás törvényében”

Sokan számot vetnek az életeikkel, elért céljaikkal egy születésnap alkalmán, pláne, ha az olyan kerek, mint Suzy esetében. Az énekesnő elárulta, ő mire jutott erre gondolva...

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem tudnék mindenben szebbet és jobbat álmodni, de sosem vagyok elégedetlen. Amit a sorstól kaptam, azért nagyon hálás vagyok. Egészséges vagyok, a családom minden tagja mellettem van, a kevés barátom mindig itt van nekem és van egy szuper nagylányom. Azt csinálom, amit szeretek, a hivatásom a hobbim is egyben, van egy nagyszerű közönségem, hát mi kell még? Ha minden csak így marad az elkövetkezendő fél évtizedben is, akkor nagyon fogok örülni. Hiszek a vonzás törvényében, így a következő években is csak pozitív gondolatok fognak vezérelni, és tudom, hogy minden rendben lesz.”