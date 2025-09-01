Suzy 40 éves lett, de nem bánja: „Nem vagyok külsőre sem tökéletes, nem is szeretnék az lenni”

Királyvári Zsuzsanna Suzy augusztusban kerek születésnapot ünnepelt: 40 éves lett. A mulatós zene kiemelkedő alakja a Borsnak most elárulta, remekül érzi magát a bőrében, s bár mindig törekszik a többre, jobbra, azért nem elégedetlenkedik. Különben is, mint mondja: a 40 az új 30…
Suzy dalai javarészt a jókedvről, buliról szólnak, az ünneplés pedig az ő életében is fontos szerepet kap.
„A születésnapok mindig nagyon fontos események a családban, ezeket mindig együtt ünnepeljük. Pár évvel ezelőtt az egyik interjúban már szóba került a közelgő negyven, akkor egy picit féltem tőle és azzal vigasztaltam magamat, hogy a 40 az új 30. Most pedig, hogy túl is vagyok rajta, rájöttem, hogy ez nem közhely, hanem tényleg így van. Sőt, valahogyan most sokkal energikusabb, kiegyensúlyozottabb vagyok, mint a harmincas éveim elején, úgyhogy ha lenne egy időgépem, akkor sem mennék vissza a múltba. Az nagyon jó helyen van ott” – szögezte le a múltbeli eseményekre utalva.
„A családom mellett egyébként a legközelebbi barátaim is megleptek a Balatonon a szülinapomon, így hatalmas volt az boldogságom. Az öcsém, Andris és a felesége nyaraltak akkor épp, így ők most hiányoztak, de azóta velük is bepótoltuk a szülinapi bulit” – árulta el a Borsnak Suzy.
Sokan számot vetnek az életeikkel, elért céljaikkal egy születésnap alkalmán, pláne, ha az olyan kerek, mint Suzy esetében. Az énekesnő elárulta, ő mire jutott erre gondolva...
„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem tudnék mindenben szebbet és jobbat álmodni, de sosem vagyok elégedetlen. Amit a sorstól kaptam, azért nagyon hálás vagyok. Egészséges vagyok, a családom minden tagja mellettem van, a kevés barátom mindig itt van nekem és van egy szuper nagylányom. Azt csinálom, amit szeretek, a hivatásom a hobbim is egyben, van egy nagyszerű közönségem, hát mi kell még? Ha minden csak így marad az elkövetkezendő fél évtizedben is, akkor nagyon fogok örülni. Hiszek a vonzás törvényében, így a következő években is csak pozitív gondolatok fognak vezérelni, és tudom, hogy minden rendben lesz.”
Bár egy előadónak a nyár leginkább a munkáról szól, azért szusszanni is volt ideje, s bár sok nő a kora előrehaladtával egyre szégyellősebb lesz, Suzy úgy véli, nincs mit takargatnia, sőt, szerinte a tökéletlenségnél nincs is szebb, amellett pedig vallja, az önbizalom mindenki külsején sokat tud dobni.
„A nyáron sok pihenésre nem volt idő, de ehhez már hozzászoktam.”
De ha van rá lehetőségem, bátran felveszem a bikinit. Nem vagyok külsőre sem tökéletes, nem is szeretnék az lenni. Mások sem azok, így ha üzennem kell a nőtársaimnak, akkor csak annyit mondok, hogy a tökéletlenségnél szebb dolog nincs is a világon.
„Nem szabad bedőlni a hamis ideáloknak, mert egy életünk van, és a legfontosabb, hogy saját magunkat szeressük és elfogadjuk. Emellett nagyon fontos az önbizalom és az ebből eredő kisugárzás. Senki nem tud ellenállni egy magabiztos nőnek, aki hétméteres pozitív aurával megy be egy társaságba” – vélekedett a családanya. Végezetül elárulta, a fellépések számára nem panaszkodhat, Suzy koncertjei mellett egyre több magánrendezvényre jár: esküvőre, szülinapra, céges bulira kap meghívást. Szeptemberben pedig stúdióba vonul, saját dalok és feldolgozások is tervben vannak.
