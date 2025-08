Fogalma sincs, mikor látja újra a szerelmét Király Linda: „Már hozzászoktunk ehhez a távolsághoz”

Látványos eredményt hozott az énekesnő életmódváltása, amit nemcsak büszkén vállal, de mindent meg is tesz érte nap mint nap. Király Linda nyara most – a fellépések és dalszerzés mellett – a rendszeres, kőkemény edzésekről is szól.

Király Linda Instagram oldalára is kitette szerelmét (Fotó: Király Linda)

Király Linda 2025-ben is komoly terveket sző

„Folyamatosan járok edzeni a fellépések mellett, ezért a nyaralás egyelőre elmarad. Nagyon szeretném, ha szeptember környékén lenne lehetőségem pár nap pihenésre, mert eddig a nyáron ez nem sikerült. Hat kilót szeretnék még leadni, és utána ráfekszünk az izmosításra. Ezek az utolsó kilók a legnehezebbek” – kezdte a hot! magazinnak az aranytorkú énekesnő.

Most elsősorban az egészségére fókuszál, emiatt egyelőre azt sem tudja, mikor utazik ki Király Linda párja Simon Amerikába. A kapcsolatuk hosszú időre nyúlik vissza, és éppen egy éve volt, hogy Simon három hónapot Magyarországon töltött Lindával – most viszont mindketten a saját céljaikra koncentrálnak, és türelemmel viselik a távolságot.

Király Linda betegsége után újra boldog Simon oldalán (Fotó: Bors)

„Egyelőre nincs konkrét terv arra, hogy mikor utazom ki hozzá Amerikába, de az sincs még eldöntve, hogy ő mikor jön legközelebb Magyarországra. Most úgy vagyunk vele, hogy napról napra haladunk, és majd idővel kitaláljuk, hogyan oldjuk meg a találkozást úgy, hogy mindkettőnk számára megfelelő legyen” – mondta Linda, aki hozzátette: „Simon nagyon jól tudja, hogy jelenleg az életmódváltás és az egészségem van a középpontban, ráadásul ő is sokat dolgozik, ezért most mindketten a saját dolgainkra koncentrálunk. Természetesen tartjuk a kapcsolatot, de az időeltolódás miatt még ez sem mindig egyszerű, sokszor nehéz összeegyeztetni, hogy mikor tudunk beszélni. Ugyanakkor ez számunkra sosem volt akadály, hiszen az évek során már hozzászoktunk ehhez a távolsághoz, és tudjuk, hogyan kezeljük.”

Király Linda fogyása szemmel látható (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Régi emlék

Talán még sokan emlékeznek Linda első igazán nagy dobására: ő volt az, akinek a hangján felcsendült a Big Brother magyarországi szériáinak főcímdala!