Herceg Erika igazi popdívaként érkezik a Megasztárba

A Megasztárt tizennégy év kihagyás után tűzte műsorára a TV2 tavaly, amely óriási sikernek örvendett. Mint ismeretes, az egyik legnézettebb tehetségkutató műsor idén is folytatódik, tegnap pedig azt is bejelentették, hogy kik lesznek a zsűritagok. Marics Peti mellett Curtis, Tóth Gabi és Herceg Erika is helyet kapott a mentori székben, így idén egy kifejezetten izgalmas zsűricsapat közreműködésével izgulhatnak majd a nézők a kedvenc énekeseikért. De kicsoda valójában Herceg Erika?

Herceg Erika énekesnői és mentori tapasztalattal érkezik a Megasztárba (Fotó: TV2)

Herceg Erika megasztár volt külföldön

A csinos híresség 1988-ban született Kárpátalján, tizenhárom évesen első helyezést ért el a Kárpátaljai Magyar Dalversenyen. 2013-tól kezdve egy nemzetközileg ismert ukrán lánycsapat, a VIA Gra nevű formáció tagja volt hét éven keresztül, akikkel számos zenei díjat nyertek és koncerteztek Európa szerte. Később azonban Erika kivált a csapatból, hogy szólókarriert kezdhessen. Első szólólemezét 2020-ban adta ki, amelyet második és harmadik is követett, így bátran lehet mondani, hogy Erika orosz nyelvterületen már megasztár volt korábban. 2022-től hazánk egy másik, kevésbé nézett tehetségkutatójában tűnt fel a zsűriben. 2023 óta pedig a Madách Színház Six című koncert musicaljében alakítja VIII. Henrik negyedik feleségét nagy sikerrel.

Erika természetesen nagyon örült a Megasztár felkérésének és örömmel fogadta el a zsűritag szerepét.

A legfontosabb számomra, hogy egy jelentkező legyen alázatos és türelmes, ami pedig még ennél is fontosabb: a szeretet - önmaga, a kollégái és a zene felé. A mestertársaimmal biztos, hogy nagy küzdelmeink lesznek, hogy a legjobb énekeseket szerezzük meg, pláne, hogy Gabival és velem együtt két drámakirálynő is helyet foglal majd a zsűripultban

- mondta el a TV2-nek adott nyilatkozatában. Egy évvel ezelőtt a Palikék Világa című podcast műsorban rengeteget mesélt az életéről. Ott árulta el például, hogy imádja Magyarországot, mindig is nagy álma volt, hogy Budapesten élhessen. Amíg nem került be a lányegyüttesbe, addig állandóan magyarul nézett tévét, ismerte a magyar műsorokat, érdekelte a magyar közeg és a szüleivel is magyarul beszélt mindig.