Már össze is jött a második: Weisz Fanni nem is lehetne ennél boldogabb

Weisz Fanni minden bizonnyal élete legboldogabb időszakát éli. Egy egész életen át arról álmodozott, hogy egy nap majd édesanya lesz, erre azonban várnia kellett. A Hagymával való válása után egy ideig nem találta meg azt az illetőt, aki mellett le tudta volna élni az életét, hamarosan azonban erre is sor került. Most pedig már édesanya: kisfia jelenti számára a mindenséget, ugyanakkor nagyon szeretne még egy kislányt is.

Weisz Fanni imádja a kisfiát

Weisz Fanni nagyon boldog, hogy a tündéri kis Beni édesanyja lehet. Korábban azonban adott egy interjút, hogy mindenképpen szeretne egy lányt is, és addig fognak próbálkozni, ameddig ez össze nem jön. Nos, annyi biztos, hogy a stabil párkapcsolati háttér megvan hozzá. Insta-sztorijában ugyanis bejelentette, hogy máris eljött a második évfordulójuk, két éve vannak tehát már együtt.