A vihar a sztárokat sem kímélte: Horváth Éva, Szarvas Andi és Molnár Anikó is pórul jártak

A vihar nem válogat: fiatalokat, időseket és celebeket egyaránt elsöpör. Így történt ez hétfő délután is, amikor az időjárás-jelentés ellenére nem készült fel mindenki megfelelőképpen az érkező cunamira. A katasztrófavédelem még kedden is folyamatosan a pusztítás okozta károkat próbálja helyrehozni, ráadásul keddre is heves zivatarok várhatók országszerte.

Horváth Éva is pórult járt"> Horváth Éváéknál a vihar miatt elment az áram (Fotó: Szabolcs László)

„Olyan hirtelen csapott le a vihar, hogy előtte még a Duna-parton voltunk, öt percre rá pedig már a fák alá bújtunk el” – kezdte Horváth Éva. A szél és az eső olyan pusztítást végzett, amire nem voltak felkészülve.

A tegnapi napnak az lett az eredménye, hogy azóta sincs áram a lakásban. Hajnalig telefonunk sem volt, reggelre szerencsére visszatért. Gyakorlatilag mi voltunk azok, akik minden nélkül maradtunk. Fél tízkor sötétségben mentünk, zseblámpákkal olvastam este a mesekönyvet

– mondta Éva, akit épp egy kezelése után értünk utol. Információi szerint azóta már visszaállították az áramszolgáltatást, a természeti csapás nyomai azonban a kertben is megmaradtak.

„Rengeteg fa kitört, azokat szedték össze a gyerekek. A kis házunkra is rádőlt egy fa, úgyhogy most favágót keresek, aki leszedi a tetőről. Olyan volt, mintha egy kis tornádó csapott volna le a kertünkre. Brutális volt, amit tegnap tapasztaltunk” – részletezte. Az ijesztő pillanatok egyébként a gyerekeket is megviselték. „A kisebbik fiam különösen megijedt, amikor látta, hogy kidőltek a fák. Később összegyűjtöttük a letört faágakat, kisebb fákat, ami viszont már egy közös program volt” – zárta Éva.

Horváth Éva a gyerekeivel takarította el a romokat (Fotó: Horváth Éva/Instagram)

Szarvas Andiéknál az áram és a víz is elment

Az édesanya három hónapja adott életet kislányának, azóta a napok természetesen Zináról szólnak. Szarvas Andi a Borsnak mesélte el, hogy a vihar őket sem kímélte: „Nálunk óriási fák vannak, hála az égnek, mert nyáron nagyon jól jön, viszont itt olyan durván letörte az ágait, hogy az egész utcában mindenki takarított, alig lehetett közlekedni; ráadásul méretes, súlyos ágakról beszélünk. A mi kertünk is tele lett ilyenekkel, pedig nemrég raktuk rendbe az egészet.”