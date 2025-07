„Hirtelen azt hittem, Kim Kardashian” – Megdöbbentő dolgot vettek észre Vajna Timea kismama fotóján

Vajna Tímea öröme nem is lehetne nagyobb, hiszen hamarosan a világra hozza kislányát, így már kétszeres anyukának mondhatja magát. Az idáig vezető út persze nem volt könnyű. Andy Vajna özvegye éveken át hiába próbált meg mindent, hogy teherbe essen, és sokszor bizony úgy tűnt, le kell mondania élete legnagyobb álmáról, hiába szurkolt neki egy egész ország.

Vajna Tímea régóta vágyott arra, hogy édesanya lehessen

(Fotó: Mediaworks)

Vajna Timi, azaz férjezett nevén Ráthony-Palácsik Tímea idén februárban jelentette be, hogy annyi küzdelem, több sikertelen lombik, IVF-kezelés és vetélés után anya lett. Egy béranya segítségével megszületett a kisfia, Ben, ráadásul dupla áldás érkezett az életébe, ugyanis az is kiderült, hogy babát vár. Az Amerikában élő üzletasszony pocakja azóta már hatalmasra nőtt, ő pedig úgy döntött, professzionális fotókon is megörökíti ezt az áldott állapotot.

Vajna Tímea kismamafotózáson járt, vajon olvas kommenteket?

A harmadik trimeszterben járó kismama tehát egy profi fotós kamerája előtt pózolt, az eredményt pedig büszkén mutatta meg a közösségi médiában.

A babát Tímea a „nyár csodájának” nevezte, és Instagram-posztja alá csak ennyit írt:

„Nemsokára megérkezik a kis nyári csoda.”

Bár Vajna Tímea terhessége utolsó időszakában vélhetően nem a kommentelőkkel foglalkozik, a netezők éles kritikát fogalmaztak meg a kismama fotókkal kapcsolatban. Sokak szerint Timi természetes szépsége helyett a filterek dominálnak a képeken, olyannyira, hogy Timit alig lehet felismerni.

„Hirtelen azt hittem, Kim Kardashian, és terhes” – hüledezett egy kommentelő, míg egy másik azt hitte, Gáspár Győző lánya látható a fotón.

„Én azt, hogy Gáspár Evelin” – írták.

Mások sem voltak elájulva a végeredménytől.

„Szörnyű lett ez a felvétel. Természetesen jobb lett volna.”

„Ez a Beyoncé filter?”

„Nemrég tett ki egy videót, ott látszik rajta ez a plusz 30 kiló, meg hogy már nagyon a végén van. Ami nem baj, csak tényleg nagy a kontraszt ezzel. Mert se a szája, se a szeme nem ilyen...”

„Komolyan sajnálom azokat a nőket, főleg azokat, akik anyák és férjnél vannak, hogy ennyire nincsenek kibékülve a külsejükkel.”