Bemutatták az új Fradi-mezt, Tilinger Attila megmutatta, hogy áll rajta

Meglepő titkot mesélt el a múltjáról Házibuli Attila. A népszerű énekes, Tilinger Attila végül a zenében, színpadon találta meg a hivatását, pedig gyerekként egészen más pályára készült: focipályára! Kapusi karrierjének sérülések vetettek véget.

Házibuli Attila nagy Fradi-drukker, megtisztelő számára, hogy ő is az új mezt bemutató hírességek között van (Fotó: Picasa/Csányi István)

Kapusnak készült Házibuli Attila

Házibuli Attila is azok a hírességek között szerepel, akik bemutatták az új Fradi-mezt. A foci és különösen a ferencvárosi csapat iránti szeretetéről Attila a Borsnak mesélt:

– A foci, mint sport már egész kisgyermekkoromban elvarázsolt. Viccesnek tűnhet, pedig nem az, hogy amióta megtanultam járni, a labda onnantól kezdve mindig jelen volt az életemben. Serdülőként már igazolt játékos voltam kapus poszton, később ifiként is játszottam pár évet, aztán két egymást követő sérülés véget vetett a karrieremnek – idézte fel az énekes, aki mindig is az FTC-ért rajongott.

„Mindig beleborzongtam azokba a pillanatokba"

– Fradistának születtem! A példaképem a Fradi kapusa, Hajdú Attila, aki szerintem minden idők egyik legjobb magyar hálóőre volt. Annak ellenére, hogy a gyerekkoromat Somogyban töltöttem, hatéves koromtól már gyakran jártam Fradi meccsekre, édesapám húgával, aki szintén fanatikus szurkoló, egyetlen derbit sem hagytunk ki és amikor csak lehetett, ott voltunk a Ferencváros mérkőzésein. Durván belém égett az az érzés, amikor a régi szentélyben, az Albert Stadionban felmentünk a lépcsőn a tizenhármas szektorba, majd elém tárult a hatalmas pálya, az a rengeteg Fradi-szurkoló, zengtek a rigmusok, én pedig a szó jó értelmében mindig beleborzongtam azokba a pillanatokba. Mindez a mai napig így van a Groupama Arénában is. A mai napig gyakran járok ki Fradi meccsekre, ha pedig éppen elfoglaltságom van, akkor ha lehet, telefonon keresztül nézem a közvetítést.

Tévedés huligánnak nevezni a szurkolókat

– A Ferencváros tényleg egy nagy család. Több millió embert köt össze ez a klub, akikben a közös pont a Fradi feltétel nélküli szeretete. Így volt ez akkor, amikor 1995-ben a Bajnokok Ligájában menetelt a csapat, aztán akkor, amikor 2006-ban a másodosztályba száműzték a csapatot. Így van ez napjainkban is, amikor a Fradi már évek óta stabilan jelen van az európai klubfoci térképén.

Akik nem figyelik naprakészen a focit, azok közül sokan csak „futballhuligánként” emlegetik a Fradi szurkolótáborát, de aki kilátogat egy hazai meccsre, az láthatja, hogy családi szektor tele van a jövő nagy fradistáival, emellett minden alkalommal tematikus családbarát programokkal várják a szurkolókat, a lelátón pedig ott van tíz-húszezer ember, akiknek zöld a vérük és akik kivétel nélkül nagyszerű emberek.

– Segítik egymást mindenben, jótékony kezdeményezések mellé állnak, kiállnak az állatvédelem mellett és akik úgy figyelnek minden szurkolótársukra, mintha a saját testvérük lenne. nyilván azért, mert az is. Mert ahogy már mondtam, a Fradi egy nagy család… – szögezte le mosolyogva az énekes.