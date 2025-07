Nagy Adri életét az édesanyja mentette meg: „Az ütőeremet is elvágtam”

Az izgalom szerda este is a tetőfokára hág, a népszerű énekesnő, Nagy Adri próbálja ki magát a TV2 Szerencsekerék című vetélkedőjében. A csinos énekesnő mára édesanya lett, hatéves kisfiát óvón neveli, ami nem is csoda annak fényében, hogy ő maga mennyi sérülést szerzett gyerekként.

Szerda este Nagy Adri lesz a sztárvendég a Szerencsekerékben (Fotó: TV2)

Gyerekként nem volt szerencsés...

Vidám belépőjéből sejthető, Nagy Adri nagyon boldog és izgatott, hogy megmutathatja szókitaláló képességeit a kamerák előtt is, ráadásul Kasza Tibi és Balogh Eleni párosának is nagyon örül. Az még kérdés, hogy mennyire lesz szerencsés a betűk választásában és a nyeremény – vagy hátrány – pörgetésében, azt viszont már most elárulhatjuk: Nagy Adri gyerekként kissé peches volt, aminek nyomait máig viseli, elmondása szerint tele van sebhelyekkel…

Az énekesnő nem volt túl szerencsés gyerekkorában, vajon a pörgetésnél mázlija lesz? (Fotó: TV2)

Vérfagyasztó sztori a Szerencsekerékben

„Tele van a testem vágásokkal, sebekkel. Egyszer például átestem egy üvegajtón apukámék éttermében...” – idézett fel egy példát a műsorba való megérkezése után a csinos énekesnő. A fájdalmas és roppant veszélyes esetről elmondja:

„Szerelmes voltam a szakácsba. Éppen fogócskáztunk, és hát ugye az éttermek padlója elég csúszós... A huzat ráadásul becsapta előttem az ajtót, így átestem rajta.”

Gyakorlatilag az anyukám mentette meg az életemet! Így másodjára is neki köszönhetem az életemet, mivel az ütőeremet is elvágtam…

– idézi fel a népszerű kvízműsorban a vérfagyasztó történetet, amiből, elmondása szerint lenne még néhány a tarsolyában.

Hogy Nagy Adri Szerencsekerék-beli pályafutása szerencsésebb lesz-e, az kiderül a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után.