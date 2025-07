Schobert Norbi őszintén beszélt édesanyja súlyos betegségéről: „Ő az egyedüli túlélő a családban”

Azt ki lehet jelenti, hogy az én családomban óriási hajlam van az elhízásra. Ugyanis a nevelőapám, aki felnevelt cukorbetegségben, pontosabban érelmeszedésben hunyt el. Illetve a vér szerinti édesapám is elhízásos diabéteszbe halt bele, ez pedig igaz volt a két nagybátyámra is, sőt ők még előtte megvakultak és a veséjük is leállt. Valószínűleg azért, mert hiába szedték a gyógyszereket, sajnos nagyon nem jól táplálkoztak. A nagymamám 56 évesen 2-es típusú cukorbetegségben, valamint áttétes méhnyakrákban hunyt el