Rubint Réka beszólt a ragadós anyáknak: „Ezeknek a szülőknek nincs saját élete”

Schobert Norbi és Rubint Réka gyerekei szinte a nyilvánosság előtt nőttek fel, így a rajongók mondhatni végigkísérhetik, ahogy próbálgatják a szárnyaikat. A házaspár ebben igyekszik is támogatni őket, még akkor is, ha ez néha cseppet sem egyszerű feladat. A sztáranyuka most el is árulta, milyen kihívások elé állítja ez az időszak.

Rubint Réka fiai, Schobert Norbika és Zalán külföldön táboroznak, a sztáranyuka nehezen engedte el őket (Fotó: MW archív)

Rubint Réka és Schobert Norbi fiai, Norbi és Zalán épp egy angol nyelvkurzuson vesznek részt az Egyesült Királyságban, ahol szüleik nélkül igyekeznek helytállni. Az édesanya nagyon büszke a gyerekeire, de nem könnyű elengedni őket.

„Nagyon büszke vagyok rájuk, és felfoghatatlan, hogy mennyire önállóak. Nem az van, hogy 24 órában itt vannak, mint egy tyúkanyó szárnyai alatt, hanem kirepülnek a fészekből, próbálgatják a szárnyaikat, aztán visszajönnek, majd megint egy kicsit távolabb repülnek. Nagyon nehéz ez egy szülőnek, a leválás pont olyan nagy falat, mint a szülővé válás” – kezdte Réka.

Nagyon fontosnak tartottam, hogy ne telepedjek rá a gyerekeimre, mert ismerek olyat, akivel így viselkednek, bejelentkezés nélkül egyszer csak ott vannak, ha hívod, ha nem, állandóan. Ezeknek a szülőknek nincs saját élete, hanem a gyerekeik életét élik, de hál' Istennek, én egyáltalán nem vagyok ilyen

– árulta el.

Rubint Réka a munkájával foglalja le magát

Schobert Norbi felesége azt is elárulta, bár nehéz elterelnie a figyelmét a gyerekekről, a munkája sokat segít ebben.

„A munkám elég intenzív, rengeteget utazunk, nagyon sok táborom van egy évben, majdnem minden hónapban, ezért amikor itthon vagyok és csend van, akkor örülök, hogy tudok pihenni. Eddig a gyerekek mellett csináltam mindezt, de közben persze én is öregszem. Szóval, ha dolgozom akkor elfáradok annyira, hogy az üres napokat jól esik pihenéssel tölteni. Ettől függetlenül persze nagyon furcsa, hogy nincsenek itt” – magyarázta.

Rubint Réka családja mindig összetart

Bár a fitneszlady még ma is kételkedik olykor, hogy jól csinálta-e, de a gyerekeivel való szoros kapcsolata mindig jó visszaigazolás erre.

Egy szülő állandóan kételkedik, hogy nem vagyok-e túl megengedő, nem vagyok-e túl szigorú, vagy éppen túl sok vagy túl kevés. De amikor mondjuk Norbika egy poszt alá odaírja, hogy szeretlek anya, és annyira jó, hogy vagy nekünk, akkor úgy érzem jól csináltuk, mert ha a 20 éves gyerekem ezt így felvállalja, és leírja, az sokat elárul. Amikor kivittem utána a Zalánt, akkor mindketten azt mondták, hogy milyen kár, hogy nem maradok, mert délutánonként tudnánk programozni

– mesélte a sztáranyuka.