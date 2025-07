Fordulat a Farkasréti temetőben: kiderült az igazság Mécs Károly eltűnt sírkövéről

Három hete még így nézett ki Mécs Károly végső nyughelye (Fotó: Bors)

Kiderült az igazság

Már akkor az a hír járta, hogy hogy Madarassy István szobrász alkotásába csúszott némi hiba, és azt kellett kijavítani. Nem is kellett három hétnél tovább várni, a már említett csoportból kiderült, hogy a hibát már ki is javították, így Mécs Károly sírköve szebb állapotban van, mint valaha volt, és a régi idézet is olvasható rajta.