„Kapu Tibor a király” – Csuti kezet akar fogni a visszatért magyar űrhajóssal

Jelenleg az egész országot – Schmuck Andor halála mellett – Kapu Tibor visszatérése tartja lázban. A magyar űrhajós már június 25. óta kering társaival a világűrben, ezzel pedig bevonult a hazai űrutazás történelmébe. Szabó András Csuti gyermeki rajongással nyilatkozott lapunknak a nem mindennapi eseményről.

Kapu Tibor landolása szerencsésen megtörtént (Fotó: YouTube)

Kapu Tibor űrrepülését végigkövette a sztárapuka

„Én már a kilövést is tűkön ülve vártam, illetve furcsálltam is, hogy folyamatosan eltolták azt és nem lehetett a pontos időpontról tudni semmit. Még az ébresztőórát is beállítottuk a várható kilövéshez, hogy majd akkor felkelünk vagy szabaddá tesszük magunkat és megnézzük. Szerintem ez elképesztően menő, hogy a nagy létszámú jelentkezőkből Tibor lett kiválasztva. Úgyhogy most egy egész nemzet büszke rá” – kezdte lapunknak a sztárapuka, aki azt is elárulta: mit tenne akkor, hogyha találkozna a magyar űrhajóssal.

A nyilatkozataiból egy elképesztően szimpatikus férfi képe jön át, akivel nagyon szívesen találkoznék most, hogy Földet ért. Illetve nagyon nagy büszkeséggel töltene el engem az, hogyha kezet foghatnék vele vagy csinálhatnánk egy közös képet. Most amúgy is holtszezon van a labdarúgásban, szóval szerintem a focisták helyett Kapu Tibor a király

– viccelődött.

Csuti Kapu Tibor nyomdokaiba lépne az űrutazás terén

Egyébként ha felkérnének, én óriási örömmel kimennék az űrbe, de elsősorban nem azért, hogy különböző kutatásokat végezzek el. Hanem olyan dolgokat nagyon szívesen csinálnék fent, ami miatt a rokonaim és a gyerekeim büszkék lennének rám

– vélekedett Csuti, akinek korábban volt már szerencséje űrhajóshoz.

„Farkas Bercivel nem, de Valentyina Vlagyimirovna Tyereskovával találkoztam gyerekkoromban, valamint ültem vele egy asztalnál is. Annak idején a nagyszüleimnek könyvkiadója volt és nagymamám orosz tanárként, tolmácsként dolgozott. Továbbá akkoriban éppen egy Tyereskovával kapcsolatos könyvet fordított, és ilyen apropóból ott volt nálunk a lakáson az első női űrhajós” – mesélt a népszerű médiaszemélyiség arról, hogyan találkozott azzal a szovjet női űrhajóssal, aki 1963-ban a Vosztok-6 fedélzetén 48-szor megkerülte bolygónkat, és három nap után sikeresen visszatért.