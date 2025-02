Kiderült, hogy Galambos Bogi és Nagy Melanie ott lesz-e az Ázsia Expressz következő évadában

Hamarosan indul a TV2 nagysikerű műsorának, az Ázsia Expressznek a forgatása. A sztárok most Malajziában és Indonéziában versenyeznek majd. Bár hamarosan már forgatni kell, a válogatás még mindig zajlik. A TV2 egyelőre hallgat, kik szerepelnek majd az adásban, de számos pletyka már elterjedt.

Galambos Bogi

Az egyik biztos szereplő Galambos Lajos lánya, Galambos Bogi lesz állítólag, aki egy barátnőjével szerepel majd a műsorban. Az már korábban felmerült, hogy Curtis és menyasszonya, Barnai Judit biztosan ott lesznek a versenyzők között. Állítólag a Dancing with the Stars tavalyi győztesét, WhisperTont is szerette volna szerepeltetni a TV2, de nem sikerült vele megegyezni az anyagiakban. Az Origo azt állítja, G.w.M exe, Nagy Melanie is szerepelt volna a műsorban, de információk szerint vele sem sikerült megegyeznie a TV2-nek.