Mi történt? Feszültséggel indult Csepregi Éva és Zoltán Erika kapcsolata

A két ikonikus énekesnő, Csepregi Éva és Zoltán Erika barátsága immár közel négy évtizede tart, és a mai napig töretlen. Sosem volt közöttük viszály, sértődés vagy dráma – mindig is harmonikusan működött a kapcsolatuk. A közös múltjuk és a hasonló értékrendjük máig erős kapocsként köti össze őket.

Csepregi Éva és Zoltán Erika barátsága töretlen és harmonikus (Fotó: archív / hot! magazin)

"Az Erikával való barátságunk még a 80-as évekre nyúlik vissza. Valamikor 1986 körül kezdett dolgozni vele Pásztor Laci. Ekkor már ismertem őt, de inkább csak távolról. Akkoriban volt egy kis feszültség is amiatt, hogy a srácok ennyire komolyan elkezdtek vele dolgozni, sőt bevallom, egy kicsi féltékenység is volt bennem, de ez gyorsan elsimult, és végül nagyon örültem annak, hogy Erika is bekerült ebbe a csapatba" – kezdte a hot! magazinnak Csepregi Éva.

"Azóta ez a kapcsolat barátsággá mélyült; nem vagyunk napi kapcsolatban, de sok fellépésen összefutunk, örülünk egymásnak, beszélgetünk. Volt, hogy vendégül látott magánál, és rengetegszer léptünk már fel együtt."

Szerencsére hamar megkedvelték egymást, és soha nem alakult ki közöttük semmilyen konfliktus. Nem váltak riválisokká – támogató és jóban lévő kollégák lettek.

Őszintén szólva, az elején tartottam attól, hogy mivel a Neoton szerzőitől kaptam a dalokat, és szőke vagyok, lehet közöttünk rivalizálás"

– vallotta be Erika.

"De mindig arra törekedtem, hogy más karakter legyek, táncosokat hoztam magam köré, és soha nem éreztem konkurenciát Éva részéről sem. Nagyon jól megfértünk egymás mellett, és a rajongóink nagy része közös. Többször találkoztunk színpadon, öltözőben, és amikor Robival a 25 éves jubileumi albumunkon dolgoztunk, akkor jött egy ötlet, hogy készíthetnénk egy duettet Évával, amiben, a legnagyobb örömömre, azonnal benne volt. Így született meg a Szívünkből szól című dal. Ma is zenei családtagok vagyunk, és ezt mindig nagy örömmel éljük meg" – mondta büszkén Erika.

Csepregi éva fiatalon, még a 80-as években ismerte meg Zoltán Erikát (Fotó: archív / hot! magazin)

Hiába az imádott Zoltán Erika dalok: az énekesnőt lenyűgözte Csepregi Éva kisugárzása

Erika a mai napig szívesen idézi fel azt az időszakot, amikor először találkoztak, mert számára egy álom vált valóra.