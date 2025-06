Tóth Katica végre színt vallott a titokzatos férfiról: "most jött el a pillanat"

Tóth Katica táncosnő a napokban gyönyörű szép képekkel tudatta követőivel közösségi oldalán, hogy Rómába utazott, nem is akárkivel: utastársa Bődi Dénes táncos volt. Katica lapunknak adott interjújában elárulta, hogy milyen indíttatásból tartottak közös hétvégét.

Tóth Katica életében új korszak indulhat, új munkalehetőségekre is szívesen nyitna, természetesen a tánc mellett (Fotó: Szabolcs László / Ripost)

Tóth Katica párjának gondolták Dénest

A táncosnő elmesélte, hogy muszáj volt kiszakítania néhány napot, hiszen az egész évet a munka szövi át, egy rövid kikapcsolódásra pedig éppen megfelelő volt a pünkösdi hosszú hétvége.

Ez egy szimpla baráti utazás volt, kiugrottunk Rómába néhány napra. Eredetileg csajos hétvégét terveztünk, de nekik most nem volt jó, ezért Dénesnek tettem fel a kérdést, hogy mit szólna egy kiruccanáshoz. Tavaly egyébként ugyanígy együtt töltöttük ezt az időszakot és idén is fantasztikusan sikerült: városnézős, lazítós, gasztro utazás volt, mindketten feltöltődve érkeztünk haza.

– kezdi Katica, aki mindemellett megerősítette, hogy jelenleg nincsen kapcsolatban. Optimista életszemlélete természetesen nem hagyta el, mi több, hisz benne, hogy minden okkal történik.

„Úgy érzem, hogy minden azért alakul úgy, ahogy, mert utána még jobb lesz majd, úgyhogy továbbra is nagyon hálás vagyok a mindennapjaimért, a munkámért, a családomért, a barátaimért. A pozitivitásom, ami egyébként árad belőlem, továbbra is megmaradt. Indul a nyár és a különböző táncos projektek mellett megpróbálok majd megfelelő időt szánni a pihenésre is, amire egyébként nem mindig van időm.

Azt hiszem, most jött el az a pillanat az életemben, hogy szeretnék magammal is foglalkozni és elmélyedni az önszeretet fejlesztésében; lehet, hogy egyedül is kipróbálnám az utazást.

Katica elárulta, hogy a munka nyáron sem áll meg, folyamatosan táncot tanít, workshop-okra, fellépésekre jár és több nagyobb projektje is lesz. Az egyik például a csütörtöki J Lo flashmob lesz a Hősrök terén, amellyel közös táncra invitálják a rajongókat Jennifer Lopez budapesti koncertjére. „Ezt már nagyon várjuk, a Fever Dance Group-pal nagyon készülünk, hiszen ez is egy újabb lehetőség, hogy mindenki kipróbálhassa, hogyan tud velünk együtt mozogni.”

Katica mostanában új munkalehetőségek irányába is nyitott, mint mondja, bár a tánc mindig is az élete legfontosabb része lesz, most úgy érzi, szeretne egy kicsit elmozdulni abból a mókuskerékből, ami a mindennapi rutint adja.