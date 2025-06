Nem Shane Tusup és felesége az első: Egyre hivalkodóbb gyerekzsúrokat rendeznek a sztárok

Az utóbbi években egyre gyakrabban találkozhatunk a közösségi médiában olyan gyerekeknek rendezett születésnapi bulikról készült képekkel, amelyek első ránézésre inkább egy esküvő vagy egy exkluzív céges rendezvény benyomását keltik – csakhogy az ünnepelt még beszélni sem tud. A gyerekbulik új korszakába léptünk, ahol a habos-babos torták, látványos dekorációk és meghívott bohócok már csak a belépőszintet jelentik. A legutóbb Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé kislánya is ilyen grandiózus bulit kapott. Volt itt minden a lufikon át a királylánykastélyig, az esküvőt idéző terítéken keresztül az egyedi süteményekig. De az edző közel sincs egyedül, több hazai és külföldi híresség is tartott már luxus babazsúrt.

Shane Tusup felesége, Nagy Viktória Zoé is imádja a hatalmas születésnapi bulikat (Fotó: Mediaworks archív)

Shane Tusup gyermeke nem az első, aki ilyen bulit kapott

A trend mögött nem kis részben a hírességek állnak. A Kardashian-Jenner család például úttörőként mutatta meg a világnak, milyen az, amikor egy egyéves gyermek születésnapja felér egy hollywoodi filmpremierrel. Kylie Jenner kislánya, Stormi első születésnapjára például külön tematikus parkot építtettek „StormiWorld” néven – óriás lufikapuval, körhintával, egyedi ajándékokkal és természetesen profi fotó- és videócsapattal.

Kylie Jenner egy tematikus parkot építtetett (Fotó: Instagram)

A példa ragadós volt. A grandiózus baba- és kisgyerekbulik gyorsan elterjedtek az influenszerek és a gazdagabb szülők körében világszerte, és ma már sok középosztálybeli család is próbál lépést tartani – legalább egy mini változattal. A Pinteresten és TikTokon tömegesen bukkannak fel a „1st birthday party inspo” és „baby birthday aesthetic” címkék alatt a pasztellszínű dekorációk, virágfalak és tematikus fotósarkok.

De vajon kinek szólnak ezek az ünnepségek? Sokan jogosan teszik fel a kérdést: mennyit értékel ebből egy egy-kétéves gyermek? A válasz valószínűleg az, hogy nagyon keveset. A buli inkább a szülőknek és a meghívott vendégeknek szól – vagy még inkább a közösségi médiában a követők százainak, ezreinek. Az ilyen események gyakran egyfajta státuszszimbólumként is működnek, ahol nemcsak a gyermek, hanem a szülői kreativitás és anyagi lehetőségek is a kirakatba kerülnek. Nézzük is, hogy kik azok a hazai hírességek, akik nem tudtak ellenállni a trendnek: