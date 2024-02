Opitz Barbi elárulta, milyen számára a tökéletes férfi

Opitz Barbi magánélete akár egy dél-amerikai szappanoperában is megállná a helyét, legalábbis, ha a tavalyi évet nézzük. Az énekesnőnek kijutott a rosszból, hiszen családjával háborúzni kényszerült a barátja miatt, aki az édesanyja állítása szerint egyszer elrabolta őt, majd az egyik belvárosi plázában is bántalmazták az énekesnőt. Most azonban úgy tűnik, kezd helyrejönni minden az életében, és a szerelem is újra rátalált. Ezért megkérdeztük, hogy számára milyen egy tökéletes kapcsolat, és milyen a tökéletes partner.

Fotó: Nagy Zoltán

Opitz Barbi elmondta, milyen egy tökéletes férfi

Opitz Barbi szereti, ha egy férfi kimutatja az érzelmeit

Nekem csak alapelvárásaim vannak a férfiakkal kapcsolatban

− kezdte a Borsnak Barbi, aki aztán fel is sorolta ezeket az alapelvárásokat.

− Legyen megbízható, érezzem azt, hogy nem csak a párom, de egyben a legjobb barátom is, akivel mindent őszintén megoszthatok. Szeressen feltétel nélkül, ne legyenek túl nagy elvárásai... A hűség, az őszinteség, az elfogadás is alap dolgok, de szerintem az is fontos, hogy ne akarjon megváltoztatni. Emellett az együttérzés, empátia sem elhanyagolható, szeretem, ha egy férfi ki tudja mutatni az érzelmeit. És akkor még ide mondhatnám a külsőségeket is, hiszen az, ami először megfog valakiben − tette hozzá az énekesnő, aki azt is bevallotta, hogy ismét foglalt a szíve. Igaz, azt nem szerette volna megosztani a nagyvilággal, hogy kiről van szó, de a pletykák szerint Albert az, akivel kibékült Barbi.

Vissza az exhez?

A neve elhallgatását kérő barát arról számolt be pár napja a Ripost-nak, hogy Barbi kedvese ismét Serleg Albert, az az exe, akivel éveken át élt roppant viharos, se veled, se nélküled kapcsolatban, és akivel tavaly novemberben szakított. Akkor még úgy tűnt, végleg...

− Barbi most nagyon boldog, és én is bízom benne, hogy ezúttal máshogy alakul az élete Alberttel. Annyit kértem tőle, hogy vigyázzon magára, és saját magát helyezze az első helyre. Nem tudom, hány felvonása lesz még ennek a szerelmi történetnek, nekem csak annyi a fontos, hogy Barbi jól érezze magát és ne sérüljön. Egyébként most kiegyensúlyozottnak és vidámnak tűnik, remélem, ez így is marad − nyilatkozta a Ripost-nak a bennfentes, aki azonban ennél többet nem szeretett volna elárulni Barbi és Albert közös történetének fejleményeiről.