Megasztár: Gudics Máté szabadabban él a győzelem óta, ez az álma vált valóra

Gudics Mátéval sem a Megasztár alatt, sem pedig az azóta eltelt időben nem szaladt el a ló. Az útját nem kísérik botrányok. Megmaradt annak a szerény fickónak, aki a győzelme előtt is volt. Rengeteg helyre hívják fellépni és tégláról-téglára építi karrierjét. Ő énekelte A Kiképzés című, TV2-es sikerműsor főcímdalát, majd két hónappal ezelőtt előrukkolt első saját dalával és klipjével. A Mellékhatás szép sikereket hozott Máténak, akit a rajongói a magyar Teddy Swims-ként emlegetnek. A Bors most arra volt kíváncsi, hogy Gudics Máté hogyan kezeli a sikert és mennyire érzi, hogy megváltozott az élete, mióta ő belépett az illusztris klubba, vagyis maga is Megasztár lett.

Gudics Máté tavaly december 8-án nyerte meg a Megasztár hetedik évadát (Fotó: Máté Krisztián)

Gudics Máté: „Csak a zenéléssel foglalkozom, ami hatalmas vágyam volt már a Megasztár előtt is”

„Alapvetően pozitív mérleget tudok vonni a mögöttem álló fél év tekintetében. Kizárólag, csak a zenéléssel foglalkozom, ami hatalmas vágyam volt már a Megasztár előtt is.”

Szép számmal vannak fellépéseim és folyamatosan készülnek az új dalok is.

„Bízom benne, hogy hamarosan összeáll egy komplett albumnyi anyag. Most szombaton, vagyis június 7-én a Vál-völgyi Zsúron zenélünk este héttől. Ezt a koncertet nagyon várom, ahogy a Strand Fesztivál nagyszínpados bulinkat is augusztusban. Amire pedig már most rettenetesen büszke vagyok az egy jövő évi májusára tervezett Korál arénakoncert, ahol vendégfellépőként lehetek majd jelen és igazi legendákkal lesz alkalmam megidézni Balázs Fecó emlékét” – kezdte lapunknak Gudics Máté.

„Egy álmunk vált valóra, amikor a gyerekekkel együtt elutaztunk a Kanári-szigetekre”

A Megasztár 2024 győztesének élete persze nem csupán zenei téren változott meg. Gudics Máté maga sem gondolta volna, de mióta csak a zenélésből él, sokkal több ideje jut a családjára. „Még számomra is furcsán hangzik, de a Megasztár óta sokkal többet vagyok otthon. Most látom csak igazán, hogy az étterem mennyi időmet vitte el. A pénznyereménynek hála a hitelcsapdából kikeveredtünk, vagyis sokkal szabadabban élünk, mint korábban bármikor. Ez pedig nagyon jó hatással van a családi életünkre” – magyarázta az énekes, aki élvezi és igyekszik ki is használni a viszonylagosan szabad hétköznapjait. „Nagyon sok és pláne minőségi időm jut a gyermekeimre, ami csodálatos. Mondhatjuk úgy is, hogy az apai minőségemben rengeteget javultam és ezért nem is lehetek elég hálás a sorsomnak” – fogalmazott a Megasztár hetedik évadának győztese, aki igyekszik továbbra is két lábbal a földön állni és nem hajszolja a fölösleges luxust sem. „Tény, hogy könnyebb lett az életünk, hiszen nincsenek már adósságaink és a fellépések száma tekintetében sincs okom panaszra. A feleségem is dolgozik, így idén egy álmunk vált valóra, amikor a gyerekekkel együtt elutaztunk a Kanári-szigetekre.”

Fantasztikus napokat töltöttünk el négyesben az óceán mellett. Ez volt a mi kis luxusunk”

– tette hozzá Gudics Máté.