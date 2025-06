L.L. Junior is beszáll a parajdi sóbánya katasztrófa kárenyhítésébe

A ManGoRise zenekar jótékonysági koncertsorozatot indított Parajd megsegítésére, miután a megáradt Korond-patak elárasztotta a település híres sóbányáját, súlyos károkat okozva a helyi gazdaságnak és turizmusnak. A kezdeményezés célja, hogy a koncert teljes bevételét Parajd önkormányzatának ajánlják fel, ezzel támogatva a helyreállítási munkálatokat és a közösség talpra állását. A zenekar arra buzdítja a művészeket, hogy egy-egy dallal járuljanak hozzá az eseményhez, és a közösségi médiában is segítsenek a kezdeményezés népszerűsítésében. A "Szívünkbe zártuk Parajdot" elnevezésű koncerthez eddig számos ismert előadó és zenekar csatlakozott, köztük Keresztes Ildikó, Peat Jr., a 4tress, Szőcs Renáta, a No Sugar, a DreamFlow a Titán Zenekar és L.L. Junior is.

A parajdi sóbánya katasztrófa visszafordíthatatlan károkat okozott (Fotó: Hemis via AFP / AFP)

L.L. Junior Parajdért zenél

A zenész számára teljesen természetes volt, hogy csatlakozik a csapathoz, hiszen úgy gondolja, hogy segítségre mindig szükség van, és ha megteheti, hogy egy nemes ügy mellé áll, akkor ezen nem sokat gondolkodik.

Alapvető emberi kötelességünk segíteni az elesetteknek vagy a rászorulóknak. Ez borzalmas, amit családoknak meg kell tapasztalniuk Parajdon... Elképzelni nem tudjuk mi itt, akiknek szinte mindene megvan, hogy ők most min mennek keresztül ott. Azt gondolom, hogy nemcsak előadóművészeti kötelesség, hanem alapvető állampolgári kötelesség kiállni a parajdi emberek mellett. Ha csak egy picivel is tudtunk enyhíteni a károkon, amelyek érték őket, már akkor már boldog vagyok

- mondta L.L. Junior a Bors megkeresésére.

L.L. Junior jótékonysági koncerten vesz részt fellépőként (Fotó: Markovics Gábor)

A zenész persze itt nem állt meg, a lapunkon keresztül azonnal toborzásba is kezdett: