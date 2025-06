Gyászol a gyönyörű magyar szépségkirálynő, édesapját veszítette el

Kocsis Korinna rengeteg fotót oszt meg az életéről, a gyönyörű édesanya legtöbbször munkáiról, utazásairól és kisfiával való kapcsolatáról szokott beszámolni. Legutóbbi bejegyzésében azonban szomorú hírt kellett közölnie.

Kocsis Korinna édesapját gyászolja (Fotó: Knap Zoltán / Bors)

Kocsis Korinna így búcsúzott szeretett édesapjától

Az egykori szépségkirálynő megható posztban számolt be róla, hogy meghalt az édesapja.

Pünkösdkor édesapám örök àlomba szenderült. Nehéz ilyenkor szavakkal kifejezni a fájdalmat és az ürességet, amit maga után hagyott. Anyukámmal 43 évig voltak házasok, gyermekkorom óta a családi egység és összetartás fontosságára neveltek. Eszerint éltük az életünket. Az a családi kötelék, amit együtt építettünk, soha nem fog eltűnni. Sosem felejtem az együtt töltött pillanatokat, a nevetéseket, a tanácsait és azt a szeretetet, amit Tőle kaptam. A szívünkben örökké velünk lesz és tudom, hogy odafentről vigyázni fog ránk.

Hogy Kocsis Korinna édesapjának halála mennyire volt váratlan, illetve ott tudott-e lenni vele a család az utolsó órákban, egyelőre nem tudni. Korinnát kerestük telefonon, de nem kívánt nyilatkozni a témában, ami érthető is, hiszen a gyász és a fájdalom ilyenkor friss és mellbevágó. Vallási szempontból egyébként kiváltságos dolog, hogy éppen pünkösdkor halt meg a papa, hiszen a kereszténység pünkösdkor a Szentlélek kiáradását ünnepli. Érdekes párhuzam lehet akár Ferenc pápa húsvéthétfői halála is, az egyházfő földi életből való távozása ugyanis sokak szerint a Jóisten kivételes hívása volt. Bár egy szülő elvesztése mindig őrületes fájdalom, remélhetőleg ez a gondolat nyújt némi vigaszt Korinnának, illetve az is, hogy rengetegen mellé álltak. A hírességek közül többek között Hajdú Péter és Szarvas Andi is részvétét fejezte ki a bejegyzés alatt.

Kocsis Korinna gyermekének kevés emléke lesz nagypapájáról

A modell 2022-ben adott életet kisfiának, alig fél évvel később azonban sokkoló hírt jelentett be: Kocsis Korinna és párja külön utakon folytatják, így azóta egyedülálló édesanyaként neveli kisfiát. Kocsis Korinna gyerekének apjáról azóta se tudni, hogy kicsoda, a modell óvja a magánéletét. Gyermeke arcát sosem mutatja meg, az azonban egyértelműen látszik, hogy anya és fia tökéletes harmóniában vannak egymással. Korinna kisfia vélhetően sajnos nem fog emlékezni nagypapájára, pusztán életkorából adódóan, így ő megmarad majd a családtagok szívében és a fényképek, videók által fennmaradt emlékekben.