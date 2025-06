Horváth Éva újra kórházba került: "Továbbra sem látok hosszú távon előre"

Horváth Éva Instagram oldalán tudatta a nyilvánosággal, hogy ismét kórházba került és komoly műtét vár rá. A lába körül hónapok óta tartó kálvária úgy tűnik újabb fordulóponthoz érkezett – az aktualitásokról a Borsnak mesélt.

Horváth Éva gyermekei Magyarországon töltik a nyarat, így nemsokára újra találkozhatnak (Fotó: Mediaworks Archív)

Horváth Éva csak előre tekint

Horváth Éva története újra fordulóponthoz érkezett, hiszen a korábbi szépségkirálynő ismét kórházba került, újabb műtétre készül. Horváth Éva motorbalesete következményeként régóta küzd a bal lábával. A Balin történt szerencsétlenség során egy kanyarban csúszott meg a motorral – és bár az ütközés nem volt éltveszélyes, utóhatásai még mindig kísértik a mindennapjait.

Továbbra sem látok hosszú távon előre a lábammal kapcsolatban. A mostani műtét tervezett volt és bízom benne, hogy hamarosan konrkétabban meg tudom osztani a nyilvánossággal, hogy milyen úton haladok a gyógyulásban. Tartja bennem a lelket, hogy a gyerekek hamarosan itthon lesznek és együtt töltünk időt

– evickélt kellemesebb témák irányába Éva.

Persze a lábam megnehezíti a tervezést is. A gyerekekkel amúgy spontán élünk, mi nem vagyunk ezek az előre foglalós típusok. Nálunk minden ad hoc dől el, de most kicsit kevésbé tudok rugalmas lenni... Érthető okokból

– mondta lapunknak Éva, akitől nem áll távol a sorsfordító pillanatokhoz való alkalmazkodás. Horváth Éva lába körüli újabb fordulatok tehát nagyban befolyásolják a családdal együtt töltött idő tervezését és minőségét.

Hosszú, rögös út vezet odáig, hogy újra táncraperdülhessen az egykori szépségkirálynő (Fotó: Bánkúti Sándor)

Horváth Éva sok mindent megtett a gyógyulásáért

Bár a beavatkozás nem sürgősségi jellegű, mégis óvatosságra inti. Horváth Éva szépségkirálynő hónapok óta speciális terápiára járt, de – saját bevallása szerint – érzékelhető javulást nem tapasztalt: „A röntgen tudja kimutatni, hogy hogy haladok, ezek a változások és javulások most kevésbé érzékelhetők számomra.”

Horváth Éva balesete óta eltelt idő nemcsak fizikailag, de lelkileg is próbára tette őt. A hosszú hónapokig tartó diagnóziskeresés után végül orvosi beavatkozás enyhítette a fájdalmait, ám a teljes felépülés még várat magára. A tapasztalatok viszont megtanították Évát arra, hogy figyeljen a teste legapróbb jelzéseire is.