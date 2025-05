Dávid Petra nehéz helyzetbe került exeivel: „Nem vagyok elég határozott”

Dávid Petra a Házasság első látásra című műsorban tűnt fel először, idén pedig a Farm VIP 2025 piros csapatában, mindkét esetben konfliktuskezelése miatt került többször is a figyelem középpontjába. A párkereső reality-ben exférje viselkedése gyorsan a váláshoz sodorta a kapcsolatot, míg a farmon határozatlansága miatt vonták őt sokan kérdőre. Petra lapunknak adott interjújában őszintén vallott arról, hogy mi okozza számára a legnagyobb nehézséget kapcsolataiban.

Dávid Petra tartja a kapcsolatot azokkal, akikkel korábban egy párt alkottak (Fotó: Markovics Gábor)

Dávid Petra kapcsolatairól: „Egy idealizált képhez nagyon tudok ragaszkodni”

A személyi edzőként dolgozó Petra jelenleg szingli, de mint mondja, nem azért, mert ne lenne nyitott, ismerkedni azonban nem mindig olyan egyszerű, mint amennyire annak tűnik. Mindemellett meglévő kapcsolatait szívesen ápolja, és ebbe azok a férfiak is beletartoznak, akikkel korábban egy párt alkotott.

Nálam az elengedés az egy piszok nehéz dolog, majdnem az összes kapcsolatomnál volt egy csiki-csuki állapot a végén, szinte nem volt olyan, amelyiknek a vége az tényleg a végét jelentette volna. Borzasztóan megterhelő ez, mert egyrészt maga a szakítás is elveszíti a súlyát, másrészt a másik fél sem vesz annyira komolyan

– kezdi Petra, aki szerint ebben nyilván az érzelmek a legnehezebbek, hiszen ha elkezd valamelyik félben megérni az, hogy már nem működik minden ugyanúgy, akkor nagyon nehezen menthető a kapcsolat.

Nem szeretem azt a tulajdonságomat, hogy nem vagyok elég határozott a kapcsolataimban, azt hiszem, az húz vissza mindig, hogy van bennem egy idealizált kép, milyen volt az adott féllel együtt lenni az elején, és nem tudom elengedni a reményt, hogy ez még egy jó kapcsolat lehet.

Meg persze ott van a megszokás is, hogy egy ideig ott volt valaki az életedben, akivel mindent meg tudtál beszélni és ha ő hirtelen eltűnik, akkor űrt hagy maga után. Sok esetben azért visszakozom, mert nehéz megélnem ezt az űrt.”

Dávid Petra Farm VIP konfliktusai miatt került nehéz helyzetbe

Petra sosem tagadta, hogy a farmot nehéz volt visszanéznie lelkileg, hiába látta kívülről, hogy mi a probléma, változtatni nem tudott rajta. „Egy tévéműsorban való szereplés nem tudja az emberben feloldani az évek alatt beivódott sémákat.

Hogy a látottak okoztak-e bennem változást, nem tudom megítélni, mert az élet nem hoz olyan szélsőséges helyzeteket a mindennapok során, mint amilyenekbe a műsorok alatt kerültem.

Ha megtanulnám saját magamat sokkal jobban szeretni és tisztelni, akkor könnyebb lenne elvárnom másoktól is ugyanezt, vagyis sokkal jobban meg tudnám húzni a határaimat. Nyilván a párkapcsolatok esetében lehet mondani, hogy bizonyos százalékban nekem voltak mélyebb érzéseim és ezért nehezebben ment az elengedés is, de az is hozzátartozik, hogy én viszont nem vagyok haragtartó. Bennem a düh rövid idő után megszűnik, aminek legalább előnye, hogy nem emészti tovább a lelkem.”