Sokkoló! Támadás érte a fiatal magyar színészt és párját – Kés is volt a férfinál

Gombos Krisztián és barátnője, Truckenbrod Fanni hosszú hétvégéje rémálommá vált, ugyanis egy férfi megtámadta őket az autójukban. A történtekről először a Borsnak mesélt a fiatal magyar színész.

Gombos Krisztiánnak az volt a legfontosabb, hogy megvédje kedvesét (Fotó: Instagram)

„Pünkösd vasárnap este a Hungária körút és a Kőbányai út villamosmegállójánál álltunk a forgalomban, amikor egy drogos, hajléktalan férfi izomból nekiállt ütni egy másik autó szélvédőjét”– kezdte lapunknak Krisztián.

„Lelassítottam, mert segíteni akartam a hölgynek, aki szerencsére el tudott hajtani. A férfi utána hozzánk jött, nekiment a kocsim elejének.”

Annyira ideges lett, hogy rávágott a motorháztetőmre, és ököllel beverte a szélvédőmet.

„Mellettem ott volt Fanni”– tette hozzá Gombos Krisztián, aki nem esett kétségbe, a barátnőjét és a tulajdonát védte.

„Kettő dolog jutott rögtön eszembe, az egyik, hogy megvédjem a kedvesemet, a másik meg az, hogy ne okozzon még több kárt az autómban. Kiszálltam az autóból, véget akartam vetni ennek az egésznek, mert ez nem állapot. Teljesen tudatos voltam, nem vitt el annyira az adrenalin. Bennem nem volt félelem, ugyanis küzdősportoltam, illetve találkoztam ilyen helyzetekkel. Elindult felém a férfi, megfogta a kezemet, majd ütött egyet, kihajoltam előle, majd leterítettem a földre”– emlékezett vissza.

Gombos Krisztián összetört szélvédője (Fotó: Gombos Krisztián)

Az elkövető ezt követően elájult, Gombos Krisztián pedig azonnal hívta a rendőrséget és a mentőket.

„A férfi beverte a fejét, el is ájult egy picit. Mutattam a villamosnak, hogy lassítson, mert a villamos sínekre is átkúszott a férfi.”

Közben figyeltem Fannira, ugyanis a pasi elkezdte lek.vázni, meg udvarolt neki, majd próbált odamászni hozzá.

„Mennyi szer kell ahhoz, hogy a kontrollt elveszítse az ember és egy szélvédőt betörjön? Hihetetlen az egész...”– magyarázta.

A rendőrök azt a tájékoztatást adták neki, hogy a férfinél kés is volt, így sokkal nagyobb baj is történhetett volna. Ráadásul az elkövetőt lopás bűncselekménnyel is vádolták.

A kár hatalmas

„Hétfőn bementünk a VIII. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol másik hat embert is meghallgattak. Plusz, amikor Fanni megosztotta a közösségi oldalán, hogy mi történt, akkor az egyik barátnője felhívta, hogy ők is bejelentették ezt a férfit, hogy a Hungária három sávos útján randalírozik. A legszebb az egészben, hogy hétfő reggel kiengedték az elkövetőt. Úgyhogy ez az ember megint szabadlábon van, mindenki nagyon vigyázzon!” – hangsúlyozta a fiatal színész, hozzátéve, hogy nem is maga a támadás, hanem a tehetetlenség viseli meg.