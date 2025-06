Cserháti Zsuzsa 77 éves lenne – Megható módon emlékezett rá fia - Galéria

Nem vagyok ebben biztos, de meggyőződésem, hogy mindent megtenne, hogy ott lehessen. Rettenetesen maximalista volt mindig is, így valószínűleg dolgozna valamilyen formában. Nem feltétlenül éneklésre gondolok, bár az is nagyon fontos volt neki, hogyha hívnák valahová, menne. De szerintem inkább a tanításba feccsölné az energiáit. Ő ezt is mindig komolyan vette, sokszor foglalkozott annak a gondolatával, hogy szeretne tanítani. Énektanárként átadni a tapasztalatait a fiataloknak. Volt egy ilyen terve, törekvése is.