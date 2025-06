Mi történt? Rendőrök vették körbe Balázs Andit, a rajongók is bepánikoltak

Balázs Andi a minap alaposan megtréfálta követőit: Facebook-sztorijában osztott meg egy fotót, amelyen az autóját több rendőr és egy rendőrautó veszi körbe. A rajongók rögtön találgatni kezdtek, vajon mibe keveredhetett a népszerű színésznő, de a következő sztoriban gyorsan tisztázta a helyzetet: „Nyugi, csak forgatás!” Bár sokakban megállt az ütő, szerencsére szó sincs semmi bajról – csupán egy új projekt forgatása zajlott a háttérben.

Balázs Andi párja bizonyára megijedt a színésznő sztorija láttán (Fotó: Knap Zoltán)

Balázs Andi éve rendkívül mozgalmas

Balázs Andi élete mostanában igen eseménydús: nemcsak a Karinthy Színház színpadán láthatjuk rendszeresen, hanem rádiósként is tevékeny volt a Manna FM-nél, – egészen a visszavonulásáig – de drámapedagógiát is tanul. A kamerákon és színpadon kívül pedig boldog párkapcsolatban él: 23 éve alkot egy párt civil párjával, Gáborral. Bár az évek során több eljegyzési gyűrű is előkerült, az esküvő még várat magára – elsősorban családi tragédiák és betegségek miatt tolódott a nagy nap. Andi azonban bízik benne, hogy egyszer sor kerül rá.

A látszat néha csal, Balázs Andi csak forgatott (Fotó: Facebook)

Gyerek nélkül is teljes életet élnek

A gyerekvállalás kérdését sem kerülik meg: több interjúban is elmondta, hogy Gáborral mindketten egészségesek, nincs orvosi akadálya annak, hogy szülők legyenek, de eddig a sors másként hozta. Ennek ellenére teljesnek érzik az életüket, és nyitottak minden lehetőségre.

A színésznő egyébként a nyilvánosság előtt sem rejti véka alá, ha nehéz időszakot él meg. A közelmúltban őszintén vallott a szorongásairól és arról, mennyire fontos számára a lelki egyensúly. Párja ebben is maximálisan támogatja: naponta legalább 5-10 percet szánnak egymásra "csak úgy" – nem a teendőket, hanem az érzéseiket osztják meg.

Balázs Andi újfent makettezik (Fotó: Szabolcs László)

Balázs Andi új hobbija

A stresszes hétköznapokat új hobbival is oldja: Gábor hatására makettezéssel kezdett el foglalkozni. A repülőgépek apró darabjait ragasztgatva teljesen ki tud kapcsolni, közben podcastet hallgat – ez lett az egyik kedvenc „énidős” elfoglaltsága.

Balázs Andi tehát a rendőrségi akció ellenére jól van: dolgozik, tanul, szeret, és közben megőrzi önazonosságát. A „csak egy forgatás” sztori pedig tökéletesen szimbolizálja, milyen az, amikor valaki egyszerre képes játékos maradni és komolyan élni – minden tekintetben.