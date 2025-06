„Kezdem elveszíteni a memóriám” – most vallotta be, rákkal küzd a Nagy Ő sztárja

Katie Thurston, a Nagy Ő korábbi sztárja nemrég őszintén vallott arról, hogyan befolyásolja a mellrák nemcsak a testét, hanem az emlékezetét is. A 34 éves valóságshow-szereplő, akit 2025 februárjában diagnosztizáltak előrehaladott stádiumú mellrákkal, most azt mondja, a betegség és a kezelések hatással vannak a memóriájára.

Katie Thurston életét teljesen megváltoztatta a mellrák.

Fotó: Pexels.com

„Elveszítem az emlékezetem” – mondta Katie egy június 1-jén közzétett Instagram-videóban. Egy esetet is megosztott, amikor a reptéren, vámellenőrzésnél egyszerűen nem tudta felidézni, honnan érkezett. Nemcsak az emlékezete sínyli meg a kezeléseket – Katie szerint a haja is „természetellenes mennyiségben hullik”, de minden nehézség ellenére próbál optimista maradni. A híresség New Yorkban kezelteti magát egy nem invazív eljárással, a hisztotripsziával, mely a májába áttétet képzett daganatok ellen irányul, írja az USA Today.

„Már két hónapja vagyok kezelés alatt, és bár technikailag ez egy élethosszig tartó folyamat, bizakodó vagyok a jövő orvosi fejlődéseivel kapcsolatban”

– mondta.

Katie elárulta, hogy hormonblokkoló kezelést is elkezdett, de az első próbálkozás nem hozta meg a várt hatást, így lehet, hogy a petefészkeit is el kell távolítani.

Nem ideális, de legalább volt egy jó kis nyaralás előtte.

A sztár saját elmondása szerint maga fedezte fel a daganatot 2024 nyarán, amikor egy csomót érzett a mellében. Bár azt hitte, menstruációval vagy izomlázzal áll összefüggésben, végül orvoshoz fordult, és a mammográfia, majd a biopszia megerősítette: rákos. 2025 márciusában, alig néhány nappal esküvője után férjével, Jeff Arcurival, kiderült, hogy a rák átterjedt a májára, így negyedik stádiumú betegséget állapítottak meg.

Tudom, hogy a negyedik stádium ijesztően hangzik, de korán felfedezték és kicsik az áttétek, úgyhogy optimista vagyok

– mondta.

Katie célja, hogy történetével másokat is segítsen: