Nick Carter sokkoló képet töltött fel magáról, aggódnak a rajongók

A Backstreet Boys énekese szerdán egy szelfit töltött fel magáról, amin jól látható milyen drasztikusan lefogyott. Nick Carter miatt aggódnak a rajongói. Nem tudják, hogy betegség vagy szimplán csak az Ozempic használat áll a hirtelen fogyás hátterében.

Nick Carter-t Ozempic használatával vádolják a rajongói

Fotó: Luis Martinez / Northfoto

Nick Carter sokkolta rajongóit

A 45 éves énekes szerdán egy sokkoló képet töltött fel magáról, amin csontsovány kinézetével aggodalmat keltett a rajongóiban. Nick Carter azt írta a kép alá, hogy:

Szívok egy kis vegas-i hőséget a mai próbák előtt.

A Backstreet Boys énekese a feltöltött képpel elindította a találgatásokat a rajongók körében, hogy vajon betegség vagy Ozempic használat áll a drasztikus fogyás hátterében.

Nick Carter meg akart szabadulni az 'aputestétől'

Nick Carter 2021 óta hangoztatja, hogy mennyire odafigyel az egészségére, ezen belül is különös hangsúlyt fektetve az egészséges táplálkozásra és a tudatos testmozgásra. A célja az volt, hogy megszabaduljon a hasán lévő zsírtól, ami tinédzser kora óta kísérti őt:

Csak meg kell szabadulnom ettől a hasamtól, ami tinédzser korom óta megvan.

Egy évvel később beszámolt a sikereiről és arról, hogy 9 kilót fogyott. De hozzátette, hogy még nem tart ott, ahol szeretne lenni. Még 5 kilótól akart annak idején megszabadulni, hogy végre teljesen elbúcsúzzon az 'aputestétől'. Állítása szerint táncpróbákkal, baseballütővel és időnként golfozással próbálja elérni a célját. A Backstreet Boys énekese utoljára 2024 márciusában posztolt edzőtermi fotót magáról.

Nick Carter-t szexuális erőszakkal és nemi betegség terjesztésével vádolják

Fotó: mpi04 / Northfoto

Nick Carter a negyedik szexuális zaklatási perével néz szembe

A legújabb szelfi láttán azonban a rajongók aggodalmukat fejezték ki, arra kérték az énekest, hogy ne fogyjon tovább. De volt olyan is, aki megvádolta, hogy a fogyást segítő szer használata miatt fogyott le ilyen drasztikusan. Nick Carternek azonban most nagyobb gondokkal kell szembenéznie, mint a rajongók Ozempic-es vádjai. A Backstreet Boys énekesét áprilisban a negyedik nő gyanúsította meg szexuális erőszakkal és nemi betegség terjesztésével. Nick Carter tagadja az ellene felhozott vádakat, nem is emlékszik arra, hogy egyáltalán köze lett volna a vádló nőhöz. A Backstreet Boys énekese kész felvenni a harcot, hogy bebizonyítsa igazát.