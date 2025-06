Gyászolnak a rajongók: elhunyt a világhírű énekes, soha nem hallhatjuk többé a hangját

A Billboard slágerlistás Lightnin' Strikes daláról is ismert énekes, Lou Christie 82 éves korában hunyt el szerdán. Lou élete a szülővárosában ért véget, Pittsburghben, miután áldozatául esett egy ismeretlen eredetű betegségnek.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, Lou Christie rövid betegség után elhunyt

- írta a család Instagram-oldalukon.

A posztban megjegyzik, hogy családja, közeli barátai mind becsülték a férfit, emellett pedig számtalan rajongója is, akik életére kedvességével, nagylelkűségével, zenei tehetségével és humorával hatással volt.

Távolléte mély űrt hagy mindannyiunk szívében.

Lugee Alfredo Giovanni Sacco néven született Pittsburgh külvárosában, és Gelnwillardban nőtt fel, majd 1961-ben, közvetlenül a középiskola befejezése után New Yorkba költözött, hogy zenei karriert kezdjen - számol be róla a New York Post.

1963-ban két kisebb slágere volt, amiből az egyik, a The Gypsy Cried a 24. helyre, majd a Two Faces Have I a 6. helyre került a Hot 100-as listán. A ,,Lightnin' Strikes" című dala 1966-ban az első helyig jutott, meghozta számára a várva várt világhírt.

A következő hónapban sikerült ismét áttörést érni el a Rhapsody in the Rain című dallal, ami a 16. helyen végzett. Durva dalszövege miatt azonban kevesebbszer játszották a rádiók: a szöveget végül meg is változtatták. A zenész utolsó kislemeze 1990-ben jelent meg, ugyanakkor ezt követően is aktív volt. Két éve, 2023-ban vonult vissza.