Szívükhöz kaptak a rajongók: kórházba került a Monty Python sztárját

Sokkoló bejelentést tett a Monty Python komédiatársulat legendás sztárja: elárulta, hogy 72 óra leforgása alatt kétszer is kórházba szállították.

Kórházba került a Monty Python-sztárja Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A 82 éves Eric Idle az 1970-es években vált ismertté, miután csatlakozott a társulathoz, akikkel közösen alkotta meg a Flying Circus című szkeccs sorozatot, amely 1969 és 1974 között futott. A 70-es évek végén és a 80-as évek elején Eric – John Cleese-zel, Terry Gilliammel, Terry Jones-szal és Michael Palinnal együtt – olyan filmekben szerepelt, mint a Gyalog galopp, a Brian élete és az Élet értelme.

Ezeknek a filmeknek köszönhetően vált legendává vált, míg az Eric által a Life of Brian filmzenéjéhez írt dalból – Always Look On the Bright Side of Life – nemzetközi sláger lett.

A régi Monty Python tagok közötti kapcsolat az utóbbi években nem voltak a legjobbak, de a rajongók továbbra is imádják őket, és külön-külön is nagy figyelmet fordítanak arra, hogy alakul az életük. Éppen ezért aggódnak Eric Idleért, miután elárulta, hogy három nap alatt kétszer is kórházba szállították egy hirtelen és váratlan egészségügyi probléma miatt.

Szeretném megköszönni a Cedars gasztroenterológiai osztály összes orvosának, ápolójának és személyzetének a kedvességüket és a mai segítségüket. Három napon belül már másodszor. Azt hiszem, gyomor-bélhurutban szenvedek

– tette közzé az X-en (korábban Twitter) a Monty Python-sztárja, majd üzent az aggódó rajongóknak:

– Szeretlek titeket, emberek.

Tavaly Eric – a rá jellemzően stílusában – viccelődött, hogy valószínűleg „nem kéne már élnie”, miután 2019-ben hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála, ami miatt műtétre is szüksége volt - emlékeztet cikkében a Metro.