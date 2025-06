Kylie Jenner meglepően őszinte vallomásban árulta el a mellműtétje pontos részleteit

Egy TikTok-felhasználó segítséget kért az ismert valóságshow-sztártól. Kylie Jenner meglepő őszinteséggel avatta be őt és mindenki mást a mellműtétjével kapcsolatos részletekbe.

Kylie Jenner-t tökéletes melléről kérdezték

Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto

Kylie Jenner felfedte titkát

A minap egy TikTok-felhasználó különleges segítségkéréssel fordult a híres influencer-hez. Szerinte ugyanis Kylie Jenner mellei tökéletesek és mindenáron szeretné tudni, hogy mi a titka annak, hogy így néznek ki. Kylie Jenner-t nem kellett sokáig noszogatni, a valóságshow-sztár hétfőn elárulta az eddig féltve őrzött titkát és meglepő őszinteséggel fedte fel a mellműtétje részleteit. Válaszként azt írta a lánynak, hogy:

445 köbcenti, közepes profil, fele az izom alatt!!!!! szilikon!!!!

Kylie Jenner 445 köbcentis szilikont rakatott a mellébe

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Kylie Jenner még az orvosa nevét is felfedte

A londoni Centre for Surgery szerint 445 köbcenti a becslések szerint a kiindulási mellmérettől függően a D és DD kosárméret között van. A közepes profil pedig az egyik leggyakoribb választás, ugyanis ez a legtermészetesebb hatású, ugyanis tökéletes egyensúlyt teremtenek a kívánt kiemelkedés és a természetes megjelenés között. A „Keeping Up With the Kardashians” egyik főszereplője az őszinte vallomásában a kaliforniai Beverly Hills-ben élő orvosának, Garth Fisher-nek a nevét is elárulta. Továbbá hozzátette azt is, hogy:

Remélem ez segít lol!

Kylie Jenner sokáig tagadta, hogy bármilyen szépészeti beavatkozáson esett volna át

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Kylie Jenner rajongói el voltak ragadtatva a sztár közvetlenségén

Az őszinte vallomást olvasva a rajongók köpni-nyelni nem tudtak, annyira lesokkolódtak. Nem számítottak rá, hogy Kylie Jenner ilyen kendőzetlenül felfedi majd a szépségének titkát. Kylie Jenner ugyanis sokáig tagadta, hogy bármilyen szépészeti beavatkozáson esett volna át. Már sokszor faggatták erről, de eddig mindig tagadta, hogy mellműtétje lett volna. 2015-ben egy blogbejegyzésben úgy reagált a mellműtéttel kapcsolatos kérdésre, hogy:

Nem csináltattam mellimplantátumot! Mindenki ennek a megszállottja. Az igazság az, hogy ahogy öregedtem, felszedtem 15 kilót, és a testem is megváltozott, határozottan kiteljesedtem.

Rá egy hónapra is magyarázkodnia kellett:

Az ajkaimon kívül semmit sem csináltam, de úgy tűnik, ezt senki sem hiszi el.

Végül 2023-ban rászánta magát és megcsináltatta a melleit, amivel azonnal címlapra is került.