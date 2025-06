Dráma: összeesett a színpadon a népszerű zenekar egyik tagja

Sokkoló pillanatoknak lehettek tanúi a liverpooli On The Waterfront fesztivál résztvevői, amikor a legendás The Christians zenekar egyik tagja hirtelen összeesett a színpadon, a gyanú szerint szívrohamot kapott. A koncert épphogy elindult, amikor a tragikus jelenet bekövetkezett, és a tömeg percekig néma csendben figyelte, mi történik.

A koncert épphogy elindult, amikor a tragikus jelenet bekövetkezett, és a tömeg percekig néma csendben figyelte, mi történik. Fotó: Drazen Zigic (Illusztráció)

A zenekar frontembere, Garry Christian kétségbeesetten hívta a mentőket, miközben a stáb sietve takarófalat állított a színpadon, hogy elzárják a súlyos jelenetet a nyilvánosság elől. A nézők feszült csendben figyelték, ahogy a mentők újraélesztést próbáltak végrehajtani - írja a Mirror.

A zenekar egyik közeli munkatársa, Emma Bridget akit sokan a menedzserként ismernek, könnyek között fordult a közönséghez:

Nagyon reméljük, hogy meg fog gyógyulni. Nem volt pulzusa, de most már talán van. Garry imádja Liverpoolt, és életének koncertjét akarta adni. Összetörtek vagyunk, de köszönjük a támogatást.

Az eset a 2025-ös On The Waterfront fesztivál szombat esti programját szakította félbe, ahol Sting is fellépett volna. A rendezők azonnal leállították a koncertet, és közölték a közönséggel: az orvosok mindent megtesznek, további információ pedig hamarosan érkezik.