Lesújtó hír jött a Beckham-családból, bejelentették a szakítást

Hét hónap után szakított Romeo Beckham és Kim Turnbull. Állítólag kapcsolatuk "kimerült" három héttel azután, hogy Romeo édesapja, David Beckham 50 éves lett. A hírek szerint a szakításnak nincs köze a családon belüli feszültségekhez.

Úgy tudni, hogy a 22 és 24 éves fiatok békében váltak el, még most is barátok. A párhoz közel álló források kiemelték, a szakítás nem a Beckham család körüli feszültségek miatt történt, az utóbbi időben ugyanis Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz és a szülők viszonya kaotikus volt. David és Victoria állítólag nagyon kedvelték Kimet, ezért őket is rosszul érinthette a szakítás.

Egyes források szerint Nicola nem érezte jól magát Kim társaságában, mert felröppent hír, hogy Kim tinédzserként a férjével, Brooklynnal járt. Arra azonban nincs bizonyíték, hogy Brooklyn és Kim Turnbull között a baráti kapcsolaton kívül bármi komolyabb is történt volna - írja a Mirror. A szakítás oka tehát nem ismert, hiába indultak be a találgatások.

Könnyen lehet, hogy ezek a pletykák valóban Nicolát sem érintik meg, Brooklyn Beckham nemrég ugyanis a nagy napjukat követően azt mondta, hogy egyszerűen nem vesznek tudomást a 'zajról', ami körülöttük van, ugyanis az a lényeg, hogy ők boldogok legyenek együtt:

Az emberek mindig beszélni fognak. Ami számít, az az, hogy boldogok vagyunk együtt.

Nicola Peltz bevallotta, hogy neki nem mindig sikerül kizárni a kritikát, de nem bonyolódik vitába senkivel.