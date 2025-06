50 felett rátalált a szerelem, majd szörnyethalt az imádott sztárséf: Sosem hallott titkok Anne Burrell-ről

Anne Burrell az amerikai főzőműsorok egyik legikonikusabb alakja volt, műsoraiban pedig a világ sok országában, köztük hazánkban is mosolyt csalt a nézők arcára. A sztárséfre helyi idő szerint kedd reggel, brooklyni otthonában találtak a hatóságok, már nem lehetett megmenteni az életét. De miért is imádta mindenki a harsány, tüsi hajú nőt?

Anne Burrell sokak kedvenc tévésszakácsaként vált híressé (Fotó: Dave Kotinsky/GettyImages)

A Mekiben kezdte, Olaszországban folytatta

„Anne szerető feleség, nővér, gyermek, mostohaanya és barát volt – a mosolyával minden szobát beragyogott, ahová belépett” – írta az amerikai séf családja a halálhírét bejelentő közleményben. Az biztos, hogy mindenkit megrázott a hír, hogy Anne Burrell meghalt. De mit is lehet tudni róla? A mindenki által kedvelt nő New York-ban született 1969. szeptember 21-én. Angol és kommunikáció szakon végzett, majd a gasztronómia világába vetette be magát. 16 évesen első állását egy McDonald's-ban kapta. Gasztrokarrierje igazán Olaszországban indult: neves iskolában tanult, ezután egy kis toszkán étteremben helyezkedett el szakácsként.

Később visszatért Amerikába, a tévéképernyőn a 2000-es évek elején mutatkozott be a nagyközönségnek az Iron Chef America című műsor sous chefjeként, majd saját műsora, az Anne Burrell – Éttermi praktikák otthonra révén Emmy-jelölést kapott. Végül az Amerika legrosszabb szakácsai (Worst Cooks in America) háziasszonyaként vált igazán ismertté – haláláig a show ikonikus, tüzes vezetőjeként tartották számon. Receptjeiért ma is rajonganak, a töltött csirkéje, valamint a húsgolyója jelenleg is a legnépszerűbb fogásai közé tartoznak. Néhány éve jelentősen lefogyott, amit az ételei adagjainak csökkentésével ért el, műsoraiban pedig mindig biztatta a nézőket, hogy minél egészségesebb verzióját készítsék egy-egy receptnek.

50 évesen lett menyasszony

Férjével, Stuart Claxtonnal egy online társkeresőn ismerkedtek meg 2018-ban. Nem sokkal Anne 50. születésnapja után, 2020-ban történt a lánykérés, amiben Anne édesanyja is segített: az ő otthonában rendeztek romantikus vacsorát, amihez andalító háttérzene is járt, mire Stuart megjegyezte: ez a dal szól majd az esküvőjükön. A váratlan kijelentést érzelmes szerelmi vallomás követte, majd előkerült a gyűrű, és a szakácsnő igent mondott, a következő évben össze is házasodtak.