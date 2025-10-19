Tápai Szabina megkérdezte a követőit, de álmában sem gondolta, hogy ilyen válaszokat kap

Az egykori válogatott kézilabdázó megkérdezte követőit a Nemzeti Konzultációról, ám álmában sem gondolta, hogy ilyen válaszokat kap majd.

Tápai Szabina a Nemzeti Konzultációról kérdezte meg a követőit

Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Azért kell az aláírásgyűjtés és azért kell a Nemzeti Konzultáció, hogy a magyar emberek Orbán Viktort a brüsszeli csatákban megerősítsék – hangsúlyozta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán vasárnap. Amint arról a tenyek.hu is beszámolt, Menczer Tamás videójában elmondta, hogy olykor felteszik neki azt a kérdés, hogy miért is van szükség az aláírásgyűjtésre és a Nemzeti Konzultációra.

A fideszes politikus szerint azért kellenek ezek a Nemzeti Konzultációk és az aláírásgyűjtések, hogy Orbán Viktort a brüsszeli csatákban a magyar emberek megerősítsék. Ezért kér mindenkit, hogy vegyen ezeken részt.



Az egykori válogatott kézilabdázó, Tápai Szabina is azok közé a több millió magyar állampolgár közé tartozik, aki megkapta a Nemzeti Konzultáció kérdéseit. Saját közösségi oldalán a követőihez fordult, hogy árulják el, ők mit tesznek akkor, amikor kiveszik a kormánytól kapott levelet a postaládából.

Megérkezett a nemzeti konzultációs levelem. Őszintén kíváncsi vagyok, ti mit csináltok vele? Kitöltitek, visszakülditek, vagy inkább félreteszitek? Csak érdekel, ki hogyan áll ehhez az egészhez – olvasható a poszt alatt.

A kommentekből kiderül, hogy sokan nem értették meg a Nemzeti Konzultáció lényegét. Ha Tápai Szabina tényleg a követőire hagyatkozva akarna cselekedni, akkor nem tenné ezt felelősségteljesen. Persze vannak józan hangok, melyek arra bíztatják a korábbi kézilabdás klasszist, hogy nyissa ki a levelet, értelmezze, és a szívére hallgatva töltse ki és küldje vissza.