Tápai Szabina megkérdezte a követőit, de álmában sem gondolta, hogy ilyen válaszokat kap

Az egykori válogatott kézilabdázó megkérdezte követőit a Nemzeti Konzultációról, ám álmában sem gondolta, hogy ilyen válaszokat kap majd.
Azért kell az aláírásgyűjtés és azért kell a Nemzeti Konzultáció, hogy a magyar emberek Orbán Viktort a brüsszeli csatákban megerősítsék – hangsúlyozta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán vasárnap. Amint arról a tenyek.hu is beszámolt, Menczer Tamás videójában elmondta, hogy olykor felteszik neki azt a kérdés, hogy miért is van szükség az aláírásgyűjtésre és a Nemzeti Konzultációra.
A fideszes politikus szerint azért kellenek ezek a Nemzeti Konzultációk és az aláírásgyűjtések, hogy Orbán Viktort a brüsszeli csatákban a magyar emberek megerősítsék. Ezért kér mindenkit, hogy vegyen ezeken részt.
Az egykori válogatott kézilabdázó, Tápai Szabina is azok közé a több millió magyar állampolgár közé tartozik, aki megkapta a Nemzeti Konzultáció kérdéseit. Saját közösségi oldalán a követőihez fordult, hogy árulják el, ők mit tesznek akkor, amikor kiveszik a kormánytól kapott levelet a postaládából.
Megérkezett a nemzeti konzultációs levelem. Őszintén kíváncsi vagyok, ti mit csináltok vele? Kitöltitek, visszakülditek, vagy inkább félreteszitek? Csak érdekel, ki hogyan áll ehhez az egészhez – olvasható a poszt alatt.
A kommentekből kiderül, hogy sokan nem értették meg a Nemzeti Konzultáció lényegét. Ha Tápai Szabina tényleg a követőire hagyatkozva akarna cselekedni, akkor nem tenné ezt felelősségteljesen. Persze vannak józan hangok, melyek arra bíztatják a korábbi kézilabdás klasszist, hogy nyissa ki a levelet, értelmezze, és a szívére hallgatva töltse ki és küldje vissza.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.