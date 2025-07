Ez a termoszbögre most a menő: itt szerezheted meg

A termoszok nemcsak a hűvösebb napokon lehetnek az ember segítségére, hanem a nagy hőségben is. A nyári időszakban mindig jól jön, ha az ember magánál tudja tartani a hideg italát.

Ehhez azonban meg kell találni a megfelelő termoszbögrét, ami jól tartja a hideget és a meleget és tökéletesen is zár, hogy biztonsággal cipelhessük magukkal. Erre kínál most egy tökéletes megoldást a Spar. Ráadásul most az emberek megőrülnek azért a trendi termoszbögréért, amit a Sparban most jó áron lehet kapni.

Július 10-től a Sparban többféle színben és méretben kapható a SIMPEX Color termoszbögre: a kisebb, 600 milliliteres változat 3 499 forintba, míg a nagyobb, 1200 milliliteres 3 999 forintba kerül.

Rendkívüli módon akár 6 órán át melegen, illetve 11 órán keresztül hidegen tartja az italokat!

Praktikus, stílusos és megbízható a SIMPEX Color termoszbögre

Az utóbbi időben a közösségi médiában rendkívül felkapott lett a Stanley márka „The Quencher H2.0” nevű termoszbögréje, amit alapáron 10 ezer forint körül vehetünk meg. Ha viszont egy megfizethetőbb termoszbögrét keresel, ami megjelenésben – fiatalos dizájn és vidám árnyalatok – és minőségben is hasonló élményt nyújt, akkor a Spar akciós terméke remek választás lehet. A Spar termoszbögréje kiváló választás azoknak, akik aktív életmódot folytatnak, vagy csak egyszerűen szeretnék kényelmesebbé tenni a mindennapjaikat - írja a Minmegette.