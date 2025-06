„Nekünk nem mindegy!” - fontos üzenetet küldött Orbán Viktor

Mint az ismert, már javában zajlik a Voks 2025 szavazás, amelyen az emberek elmondhatják a véleményüket Ukrajna uniós csatlakozásáról. A visszaküldött válaszok már meghaladták az 1,5 milliót.

Mindenkit szavazásra buzdít Orbán Viktor Fotó: AFP / afp

Orbán Viktor a közösségi oldalán most egy hosszú bejegyzést tett közzé. Ebben a miniszterelnök mindenkit szavazásra buzdított.

Miért éppen Ukrajna?

– kezdi bejegyzését a kormányfő, majd így folytatja:

− Hetek óta buzdítjuk a magyarokat, hogy vegyenek részt a VOKS 2025 szavazáson. Járjuk a vidéket, fórumokat tartunk, interjúkat adunk.Közben persze zajlik az élet: megjött a nyár, lassan kitör a szünidő, esténként megtelnek a teraszok, és az egész ukrán helyzet háborústól, mindenestől olyan távolinak tűnik. De sajnos a történelmi sorskérdések már csak ilyenek. Nem csengetnek, és nem kopogtatnak, inkább besurrannak a résnyire nyitott ajtón. Ilyen sorskérdés Ukrajna európai uniós csatlakozása is.

Az ajtó megint résnyire nyitva: az Európai Uniót bővíteni, a tagállamok közösségét bővíteni és megerősíteni nemes gondolat. Évtizedek óta dolgozunk is rajta, például a Nyugat Balkán országaival. Ebbe a résbe akarják a brüsszeli bürokraták benyomni Ukrajnát – kihasználva az európai polgárok jóhiszeműségét. A brüsszelieknek az ukrán csatlakozás létfontosságú kérdés: politikai kármentés és jó üzlet egy vesztes háború közepette. De az üzlet az európai családok bőrére megy. Ukrajna elszívna minden egyes eurót, forintot és zlotyt, amit eddig az európai családok, az európai gazdák és az európai ipar megerősítésére költöttünk

- derül ki a posztból, majd így folytatja:

– A bürokratáknak persze mindegy, hova kerül az európaiak pénze. Nekik mindegy, hogy Debrecen vagy Harkiv, Varsó vagy Kijev, Pozsony vagy Lviv. De nekünk nem mindegy! Mi a magyar családokért, a magyar vállalkozókért és a magyar gazdákért tartozunk felelősséggel. Tíz év múlva nem tudnék elszámolni a lelkiismeretemmel sem magam, sem az unokáim, sem az ország előtt, ha nem tennék meg most mindent, hogy Magyarországot és az Európai Uniót megóvjuk az ukrán csatlakozás brüsszeli lázálmától. Ezért hiába a kánikula, és hiába jön a szünidő, nekünk most a VOKS-ról kell beszélnünk. Minden nap minden órájában, hogy minél több magyar elmondja a véleményét arról, milyen országban és milyen unióban akar élni a következő évtizedekben. Hát erről szól a VOKS 2025. Ha még nem tette, szavazzon Ön is! – zárta sorait Orbán Viktor.