Készülj fel a nyárra! Ekkor ne vegyél ki semmiképp szabadságot!

Noha a júniussal együtt a kánikula is megérkezett, bizony már a nyár első napjaiban is megviccelt minket az időjárás: kaptunk a nyakunkba hőségriadót és jégesőt is, elég csak a Körmendre hulló cseresznye méretű jégdarabokra gondolni! A hosszú hétvégén is elég változatos időnk lesz, szombaton még a hőség uralkodik majd, aztán a vasárnapi viharok hétfőre alaposan lehűtik a kedélyeket: 22 fokig is lecsökkenhet a hőmérséklet! Ilyen bevezetés mellett érthetően aggódnak azok, akik megterveznék a nyarat, illetve kitalálnák, mikorra időzítsenek nagyobb vakációt, mikor vegyenek ki hosszabb szabadságot. Persze aki ezen már túl van, az csak reménykedhet, hogy kedvez neki az időjárás, azonban aki még a szabik megtervezése előtt áll, azoknak segítenénk egy hosszabb távú időjárás-előrejelzéssel.

Senki sem szeretné, ha ilyen idő fogadná a nyaralás alatt. Eláruljuk, milyen idő lesz a nyáron! Fotó: Unsplash

Milyen idő lesz a nyáron?

Természetesen a hosszútávú időjárás-előrejelzések minden esetben tartalmaznak némi bizonytalanságot, ugyanakkor összességében mégis meg lehet figyelni trendeket, illetve mégiscsak felkészülhetünk valamelyest, mi is vár ránk a nyár folyamán. Nos, az AccuWeather három hónapos előrejelzése szerint sajnos semmi jó. Nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy se júniusban, se júliusban, de még augusztusban sem lesznek olyan egyértelműen összefüggő, napsütéses időszakok, amelyek optimálisak lennének arra, hogy hosszabb szabadságot tervezzünk.

Eléggé összevissza lesz az egész június, épp olyan, amilyen az előző pár nap is volt Fotó: AccuWeather

Ami egyértelműen látszik, hogy a június vége-július eleje vesztes időszak: ekkor 25 fokra esik vissza a hőmérséklet, és ott is marad jó pár napig, valamint a július 20-21 sem lesz épp ideális, tekintve, hogy komoly viharok lesznek.

Talán a július vége lesz a legnaposabb Fotó: AccuWeather

Augusztusban is csak egy kevés, egyértelműen összefüggő, napos időszak lesz, itt a hónap közepére érdemes időzíteni majd a szabadságot. Augusztus 20. körül (ahogy azt az előző években már megszokhattuk) ismét egy esősebb időszak veszi kezdetét.