Megérkezett az igazi nyár: riasztásokkal tör be a kánikula

A zivatarok miatti riasztások után, most megérkeztek a kánikulák. A következő napokban érdemes lesz odafigyelni az időjárás előrejelzésekre, ugyanis az ország területének nagy részén óriási hőségre lehet majd számítani.

Rengeteg riasztást adtak ki a következő napok időjárása miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Kedden a napsütést gyakran zavarják gomolyfelhők, és eleinte csak északnyugaton, később a Dunántúl középső tájain is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél megélénkül, zivatarok környékén viharos lökések is lehetnek. A hajnal kellemesen hűvös, 15–21 fokos, délután viszont már 27–32 fokra számíthatunk. Erre a napra citromsárga riasztást adtak ki a zivatarok miatt 14 vármegyére, közülük 4-re, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére a magas középhőmérséklet miatt is riasztás van érvényben. Vas, Veszprém és Zala vármegyékre narancsárga riasztás van érvényben a zivatarok miatt.

Szerdán sok lesz a napsütés, helyenként fátyol- vagy gomolyfelhőkkel, csak elvétve fordulhat elő zápor, miközben a déli szél erőteljesen fújhat. A hőség fokozódik, a csúcshőmérséklet elérheti a 28-34 fokot is. Ezen a napon citromsárga riasztás van kiadva a zivatarok miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár vármegyékre, emellett az ország déli részén 6 vármegyére a a magas középhőmérséklet miatt is riasztás van érvényben.

Csütörtökön tetőzik a nyár. Tovább melegszik a hőmérséklet, és igazi kánikulára számíthatunk, 30 fok feletti hőmérsékletekkel, de az Alföldön akár 35 fok is lehet. Ezen a napon narancssárga riasztás van érvényben Békés, Csongrád-Csanád, és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék, illetve citromsárga riasztás az ország középső részén 5, és Hajdú-Bihar vármegyére a hőség miatt - írta a Köpönyeg.