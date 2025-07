Az „élő Nostradamus” hátborzongató jóslatot tett Harry hercegről és Meghan Markle-ről

A 38 éves Athos Salomé korábban már több eseményről is tett előrejelzéseket, mint például a Covid-19 világjárvány, most azonban Harry herceg és Meghan Markle jövőjéről beszélt.

Meglepő jóslat Harry herceg és Meghan kapcsolatáról Fotó: Dominic Lipinski / Nothfoto

Az „élő Nostradamus” baljós jövőt lát Harry herceg és Meghan Markle számára

Állítása szerint azt jósolja, hogy a jelenleg két gyermekükkel az Egyesült Államokban élő pár karrierje külön utakon haladhat tovább. Öt évvel azután, hogy visszaléptek a királyi feladatoktól, Athos szerint a párnak még mindig arra kell törekednie, hogy hitelesnek tűnjön és a jótékonykodás üzenetét közvetítse, miközben építik saját márkájukat egyre feszültebb társadalmi környezetben.

Athos szerint a házaspár jelenleg a legsebezhetőbb pillanatokat élik át. Az „élő Nostradamus” elmondása szerint jóslatai nem pusztán homályos megérzéseken alapulnak, állítása szerint azok a Kabbala tanulmányaiból származnak.

Ezek a tanulmányok a Biblia misztikus értelmezésének ősi zsidó hagyományából erednek, és magukban foglalják a szimbolikus minták elemzését, valamint a hatalmi ciklusok pontos értelmezését. A The sun beszámolója szerint ezek a ciklusok egy csendes szakítást, kockázatos politikai szövetségeket, valamint olyan elkopást jeleznek előre, amelyet nehéz lesz elkerülni - írja az Express.

Athos hozzátette, hogy szerinte a házaspár továbbra is házas marad, de szakmai életükben egyre távolabb kerülnek egymástól.



Lehet, hogy a házasságuk megmarad a kényelem és a márkamenedzsment kedvéért. De érzelmileg távolabb lesznek egymástól, mint valaha

- nyilatkozta Athos.

Meghan legújabb vállalkozásáról, az As Ever nevű márkával kapcsolatosan is figyelmeztetett Athos: „A Kabbala jóslatai szerint erős jelek mutatnak problémákra az ellátási láncban, valamint arra, hogy a célpiac kifáradhat, ha Meghan nem újítja meg a márka narratíváját.”

Hozzátette azt is, hogy Meghan személyisége várhatóan egyre megosztóbbá válik, különösen, mivel célja, hogy önmagát „kaliforniai progresszív ikonként” adja el.