A szív győzött, protokollt szegetett Katalin hercegné

Köztudott, hogy Katalin hercegné rendkívül szereti a teniszt. Vilmos felesége maga is űzte a sportot fiatalként, most pedig védnöke a wimbledoni tenisztornának, amelyek egyikén, 2023-ban még protokollt is szegett. Díjátadás közben ugyanis megölelte azt az Ons Jabuert, aki akkor zsinórban már másodjára vesztett a döntőben. Ez a gesztus pedig épp ezért az akkor rendkívül érzelmes sportolónak nagyon sokat jelentett.

Protokollt szegett. / Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Nagyon kedves volt. Nem tudta, hogy megölelhet-e, én pedig mondtam neki, hogy számomra mindig öröm egy ölelés

- árulta el a teniszcsillag, akinek Katalin ezt követően azt tanácsolta, legyen erős és tartson ki. Térjen vissza újra és nyerje meg a viadalt.

Ő tényleg a legkedvesebb. Már kétszer látott engem veszíteni a döntőben. Folyton azt kérdezte, megölelhet-e, én pedig csak azt tudtam mondani: Hát ki ne akarna egy ölelést egy hercegnétől?’ Számomra az egy csodálatos pillanat volt. Nemcsak az ölelés miatt, hanem azért is, mert éreztem a kedvességét és azt az energiát, ami körülvette őt.

És pont ezen energia és kedvesség az, ami miatt sok királyi család rajongó bízik abban, hogy Katalin idén is feltűnik majd a versenyen a döntők során, írja a Mirror.