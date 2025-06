Meghan Markle már előkészíthette a továbblépését: Harry görcsösen ragaszkodik a múlthoz

Meghan Markle, Sussex hercegnéje, újabb lépést tett életmódmárkája, az As Ever bővítése felé: védjegyként jegyeztette be a márkát a vendéglátóipari szolgáltatások kategóriájában is - írja a The Sun.

Meghan Markle bővítheti üzleti birodalmát. Fotó: ZUMAPRESS.com

Márkaszakértők szerint ez azt jelezheti, hogy a hercegné szállodák és éttermek indítását tervezi, ezzel tovább erősítve üzleti és életstílusbeli imázsát.

A szakértők úgy vélik, Meghan célja, hogy továbblépjen és a jövőbe tekintsen, miközben férje, a 40 éves Harry herceg, inkább a múlthoz kötődik. Meghan az elmúlt évek során királyi családtagból tudatosan formálta át magát egyfajta életstílus-ikonként és üzletasszonyként.

Márciusban indult saját nyolcrészes sorozata, melynek első részében elmondta:

Amikor valakit vendégül látok, az egyik kedvenc dolgom a vendégszoba előkészítése.

Nemrég az As Ever közösségi médiaoldalán megjelent egy új fotó is, amelyen Meghan fehér ruhában fut a tengerparton, a következő üzenettel: „Nagyon izgatottan várom a további jó dolgokat!”

Jack Izzard, a Gallia Communications PR és márkaépítési szakértője elmondta, hogy a hercegné próbál túllépni és saját életét építí fel míg férje leragadt a múltban. A szakértő azt is hozzátette, hogy a probléma, amivel szembesülnie kell a hercegnőnek, az az, hogy egy vendéglátóipari vállalkozás vezetése más készségeket igényel.

A közönség kíváncsian várja, mi lesz Meghan következő lépése. A márkaszakértők szerint a szállodák és éttermek természetes folytatásai lehetnek annak a kifinomult, vendégszerető életmódnak, amit Meghan képvisel.